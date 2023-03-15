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Amerika’da büyük bir kripto dostu bankaların yaşadığı son çöküşün ardından, küresel pazardaki fiyat oynaklığında gözle görülür bir oynaklık yaşanmaya başladı. ABD Mali Düzenleyicisinin müdahalesi, yatırımcıların hala kafası karışmış görünürken piyasaların toparlanmasına yardımcı oldu. Bununla birlikte, Federal Rezerv durumu hakkında düşünmeye devam ediyor ve orta ölçekli bankalar için daha sert kurallar oluşturmayı dört gözle bekliyor olabilir.

FED Bankalar İçin Zor Kurallar Getirecek

Raporlara göre, Federal Rezerv, Silikon Vadisi Bankası’nın yakın zamanda çöküşünü örnek alarak ve diğer bankalarda yaşanabilecek durumu önlemek için sert düzenlemeler yapmak istiyor. ABD Bankası’nın arka arkaya çöküşü, finansal sistemde korkuları tetikledi ve bu da otoritenin kaybı desteklemek için ekstra çaba sarf etmesine yol açtı.

Varlıkları 100 milyar ila 250 milyar dolar arasında olan bankalar ABD merkez bankasının taraması altına girdi. Otorite, bu tür bankalara uygulanan sermaye ve likidite gerekliliklerini gözden geçiriyor. Bankanın her yıl kendilerine uygulanan stres testini de değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Raporda Nelere Yer Verildi?

Raporda, FED’in Silikon Vadisi Bankası konusuna müdahale etmesinin ardından bankaların durumunun gözden geçirildiği belirtildi. Ancak tüm bu yaşananların ardından merkez bankası şimdi Silikon Vadisi Bankası olayları ardından artan sorunların belirtilerini ve oluşumunu gözden kaçırdığı için tepkiyle karşı karşıya kalmış görünüyor. Uzmanlar ise bu sorunların fark edilmeyi bile gerektirmeyeceği kadar açık olduğunu söylüyor.

Üç orta ölçekli bankanın son çöküşü, kripto piyasası için de büyük bir sarsıntı olduğunu kanıtladı. Bu dönemde dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) 20.000 dolar fiyat seviyesinin altına düşerken, kümülatif kripto varlık piyasa değeri 1 trilyon doların altına düştü.

Bununla birlikte, TÜFE enflasyon oranının soğumaya başlamasıyla birlikte Bitcoin fiyatı Salı günü 26.000 dolar seviyesini kırdığı bir hareket gerçekletirdi. Daha sonrasında dünyada yaşanan olayların ardından (Rusya-Amerika uçak krizi) piyasada gözle görülür bir düşüş yaşandı.