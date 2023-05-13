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Pepe Coin Yükselişini, Bu 2 Meme Coin Takip Edebilir mi?

Özet

  • PEPE gibi meme coinler nispeten durulsa da fırtına bitmemiş olabilir.
  • PEPE, 24 saat içerisinde yeniden kayda değer bir yükseliş elde etti.
  • Bunu ise SPONGE ve AiDoge gibi meme coinler takip ediyor.
14:36
13 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Pepe (PEPE) kesinlikle son döneme damga vuran meme coinlerin başında geliyor. Aslında meme coin furyası daha önce Dogecoin (DOGE) ile başlamış olsa da PEPE birçok yatırımcıyı sektöre geri çekmeyi başaracak kadar rekor bir yükseliş elde etti. PEPE fiyatı kısa sürede inanması güç bir yükseliş elde ederken düşüş ise kaçınılmaz oldu. PEPE fiyatında yaşanan sert düşüş sonrası ise bu kripto paranın yeniden yükselişe geçtiği görülüyor.

PEPE Yeniden Hareketlendi

PEPE, son 24 saat içerisinde %52 yükseliş elde ederek 0,00000196 dolar seviyesine yeniden ulaştı. Bu yükseliş ile birlikte PEPE’nin 14 günlük performansı da %500 yükselişe işaret ediyor. PEPE buna rağmen ise tüm zamanların rekor seviyesinden hala %56 geride ve bu seviyeye ulaşması biraz zaman alabilir.

Yatırımcıların ise sadece PEPE’ye odaklanmak yerine başka meme coinlere de ilgi duyduğu gözlerden kaçmıyor. Google üzerindeki aranma verileri ve son 24 saat içerisinde meme coinlerin yaşadığı yükseliş tablosuna bakıldığında iki meme coin ön plana çıkıyor. Sponge (SPONGE), %10 yükseliş elde ederek nispeten kötü piyasada iyi bir performans sergiledi. SPONGE aslında sert bir düşüş yaşamadan önce 12 saat içerisinde %41’e varan bir yükseliş elde etmişti ancak şu an yavaş yavaş konsolidasyon yaşamaya başladı.

Sponge’un Gate.io üzerinde listelenmesi ve Twitter üzerinde de ciddi bir tweet hacmine ulaşması da dikkatlerden kaçmıyor. Sadece 1 hafta önce piyasaya sürülen SPONGE, popülerliğini artırabilir.

AiDoge, Yaratıcı Bir Plan İle Geliyor

PEPE benzeri bir performans görülebilecek bir diğer meme coin ise AiDoge olabilir. Aslında proje, meme üretici bir altyapıya sahip ve bunun için yapay zeka tabanlı görsel üreticileri kullanıyor. Son dönemde sadece isim üzerinden ilerleyen projelerin aksine gerçek bir plana sahip olan AiDoge, 24 saat içerisinde 1 milyon dolarlık sermaye toplamayı da başardı.

Tabii ki meme coinlerin düşük likidite nedeniyle oldukça riskli yatırımlar olarak görüldüğü unutulmamalı. Kripto para yatırımcılarının özellikle meme coin yatırımı yaparken çok dikkatli olması ve kendi araştırmalarını yapmaları gerekiyor. Buna rağmen şu an devam eden meme coin furyası, kesinlikle riskli olduğu kadar ödüllendirici olabilir.

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