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  •   Parlamento’dan Yeni Yasa Tasarısına Onay: Birleşik Krallık’ta Kripto Varlık Düzenlemeleri Netleşiyor

Parlamento’dan Yeni Yasa Tasarısına Onay: Birleşik Krallık’ta Kripto Varlık Düzenlemeleri Netleşiyor

Özet

  • Birleşik Krallık'ta kripto varlıklara ilişkin de bir dizi yeni düzenleme içeren yasa tasarısı, Parlamento'dan onay aldı.
  • Yasa tasarısının yürürlüğe girmesine ilişkin süreç başladı.
  • Yasa tasarısı, yetkililerin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen kripto para birimlerini dondurma ve el koyma yetkisini genişleten düzenlemeler içeriyor.
  • Piyasa etlisi: Nötr
21:55
26 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Birleşik Krallık Parlamentosu, kripto varlıkların yasa dışı ödemelerde kullanılmasını önlemeyi amaçlayan yeni yasa tasarısını kabul etti. Kabul edilen yasa tasarısı, suç teşkil eden faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen kripto para birimlerini dondurma ve el koyma yetkilerini genişletecek düzenlemeler içeriyor.

Birleşik Krallık’ta Kripto Regülasyonları Netleşiyor

Birleşik Krallık, son dönemlerde birçok ülke gibi kripto varlık düzenlemelerinde önemli adımlar atmaya başladı ve regülasyonlara ilişkin çalışmalarına hız kazandırdı. Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), geçmiş aylarda kripto şirketlerinin reklam ve pazarlama faaliyetlerine bir dizi yeni standart getiren düzenlemeleri hayata geçirmek adına önemli adımlar attı.

FCA‘nın yeni kripto düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği tarih sonrasında ileri bir tarihe ertelense de yetkililer yeni düzenlemeler için hazırlıklara başladı. FCA, son haftalarda birçok kez kripto şirketlerine yönelik çeşitli uyarılarda bulundu ve yeni düzenlemelere uymaları gerektiğine belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta kripto düzenlemelerinde bir önemli gelişme daha yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin, suç teşkil eden faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen kripto varlıkları dondurma ve el koyma yetkisini genişleten yeni yasa tasarısı, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda kabul edildi.

Yeni Yasa Tasarısı, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Kabul Edildi

Son dönemlerde kripto para birimlerinin kara para aklama veya vergi kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyette kullanıldığına yönelik kamuoyunda çeşitli tartışmalar başladı. Dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda regülatör, her geçen gün daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşan dijital varlıkların yasa dışı ödemelerde daha sık kullanılabileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Birleşik Krallık da kamuoyunda gündeme gelen bu tartışmaların odağında, kripto para birimlerinin yasa dışı ödemelerde kullanımını engellemek amacıyla önemli adımlar atmaya başladı. Yasa dışı faaliyetler ile bağlantılı olduğu tespit edilen kripto para birimlerinin el konulmasına ilişkin yetkililere daha geniş yetkiler veren yeni yasa tasarısı, Parlamento’da kabul edildi.

Kolluk kuvvetlerinin suç teşkil eden faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen kripto varlıkları dondurma ve el koyma yetkisini genişleten “Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık yasa tasarısı” Birleşik Krallık Parlamentosu’nda onaylandı. Tasarının kraliyet onayı alması durumunda yürürlüğe girmesine ilişkin süreç başlamış olacak.

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