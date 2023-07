Hem ikinci en büyük kripto para hem en büyük altcoin olan Ether‘in (ETH) ağı yeni bir kilometre taşına ulaştı. Ethereum ağının saldırılardan korunmasını sağlayan stake edilen ETH’lerin değeri 52.3 milyar dolara ulaştı.Bu, Ethereum ağı için oldukça yüksek seviyede güvenlik ve korumaya işaret ediyor

Bir Noktada 26.23 Milyon ETH’nin Stake Edildiği Görüldü

Ethereum ağı, ETH 2.0 Staking Sözleşmesi‘ne kilitli ETH’lerin 26.23 milyon ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasıyla yeni bir kilometre taşına ulaştı. Ağı koruyan ETH’lerin değeri bir noktada 52.3 milyar doları gördü.

Ethereum ağı, Eylül ayındaki The Merge güncellemesinin ardından Proof of Work (İş Kanıtı) mutabakat mekanizmasından Proof of Stake (Hisse Kanıtı) mutabakatına geçiş yaptı. Geçmişte ağın güvenliği matematiksel bulmacaları çözmek için harcanması gereken muazzam miktardaki elektrik enerjisinden geliyordu ancak Proof of Stake’e geçişle birlikte Ethereum ağı artık 32 ETH stake edilerek yeni blokları doğrulayan stakerlar tarafından korunuyor.

Proof of Stake‘e geçiş Ethereum’un ağının güvenliğini önemli ölçüde artırdı, çünkü saldırganların yüzde 51 saldırısı gibi bir saldırı yapabilmeleri için stake edilen ETH’lerin çoğunluğunu kontrol etmeleri gerekiyor. Günümüz şartlarında stake edilen ETH’lerin değerinin 50 milyar doları aşmış olması böyle bir saldırı ihtimalini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Ethereum gibi bir ağın mutabakat mekanizması, güvenle doğrulama yapabilmesini ve yeni bloklar eklenebilmesini sağlamaktadır. Mutabakat mekanizması herhangi bir Blockchain’in ağının güvenliğinin kritik tarafıdır ve yüzde 51 gibi bir saldırı yöntemiyle mutabakat mekanizmasının hedef alınması Blockchain ağına onarılamaz zararlar verebilir.

ETH’de Son Durum

Öte yandan en büyük altcoin ETH’nin fiyatı gün içinde kaydettiği yüzde 0,26 düşüşle bin 887 dolardan işlem görüyor. Mahkemenin 13 Temmuz’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple’a açtığı davada XRP‘nin menkul kıymet olmadığı yönünde karar vermesi diğer altcoinler’le birlikte ETH’yi de yukarı yönde hareketlendirmiş, altcoin kralı 2 bin doları aşarak 2 bin 22 dolara kadar çıkmıştı.

Altcoin kralı o zamandan bu yana aşağı yönde hareket ediyor ve piyasa uzmanları ETH‘nin yükselişe geçebilmesi için 2 bin dolar seviyesinin güçlü bir şekilde aşılması gerektiğini belirtiyorlar.