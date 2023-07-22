Kripto ekosisteminde son dönemlerde artan güvenlik sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Piyasaya yeni sürülen kripto para birimlerini işlem hacmi yüksek borsalarda listelenmeden satışa sunan bir ön satış platformu olan Coinlist’in Twitter hesabı hacklendi. Hesaptan Coinlist’in yeni bir token’ı piyasaya sürdüğünü ifade eden sahte bir paylaşım yapıldı. Paylaşım, yarım saat içerisinde binlerce kullanıcı tarafından görüntülendi.

Coinlist’in Twitter Hesabı Hacklendi

Kripto ekosistemindeki güvenlik sorunları, son dönemlerde ciddi bir artış gösterdi. Özellikle kripto şirketlerinin resmi Twitter hesaplarını ele geçiren saldırganlar, gerçekte var olmayan token’lara ilişkin sahte ön satış paylaşımları yaparak çok sayıda yatırımcının varlıklarını kaybetmesine neden oldu. Dün Uniswap kurucusu Hayden Adams’ın Twitter hesabını ele geçiren saldırganlar, dolandırıcılık amacıyla kullanıcıları yanlış yönlendiren sahte bir paylaşım yaptı.

Öte yandan ele geçirilen Twitter hesapları üzerinden yapılan bu sahte paylaşımlara bugün de bir yenisi daha eklendi.

Piyasaya yeni sürülen kripto para birimlerini işlem hacmi yüksek borsalarda listelenmeden satışa sunan bir ön satış platformu olan Coinlist’in Twitter hesabı ele geçirildi.

Coinlist Telegram Paylaşımı ile Kullanıcıları Uyardı

Coinlist’in Twitter hesabını ele geçiren saldırganlar, Coinlist’in gerçekte var olmayan LIST isimli kendi token’ını piyasaya sürdüğünü ifade eden sahte bir paylaşım yaptı. Paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce görüntülenmeye ulaşsa da Coinlist ekibi, Telegram üzerinden yatırımcıları uyardı.

Kısa bir süre içerisinde paylaşımın sahte olduğu ve Coinlist’in Twitter hesabının ele geçirildiği anlaşıldı. Twitter hesabı ele geçirilen Coinlist, Telegram’dan bir uyarı mesajı yayımladı ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi: