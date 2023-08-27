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  •   Orta Afrika Cumhuriyeti Harekete Geçti! Tokenize Doğal Kaynaklar Nedir?

Orta Afrika Cumhuriyeti Harekete Geçti! Tokenize Doğal Kaynaklar Nedir?

Özet

  • Ülkenin yerli dijital para birimi Sango Coin'e beklenen destek gelmedi.
  • Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) şimdi doğal kaynakların tokenize edilmesine zemin hazırlıyor.
  • OAC Başkanı kriptoya açık desteğini sürdürüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:37
27 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paraların ötesinde blockchain teknolojisi birçok faydayı beraberinde getiriyor. Orta Afrika Cumhuriyeti cesur bir adım attı. CBDC çalışmalarının ötesinde varlıkların tokenize edilmesine odaklanan yeni hamle oldukça önemli. Gelecekte tokenize varlıklar konusu gündemimizi daha fazla meşgul edeceği için bugünden atılan adımları izlemek gerek.

Orta Afrika Cumhuriyeti Tokenize Varlıklar

Sango proje ekibi tarafından bu hafta başında açıklanan girişim blockchain teknolojisi aracılığıyla yeni bir finansal çağ olarak tanımlanıyor. CAR’ın yasama organı, ülkeyi Afrika’da tercih edilen bir merkez olarak konumlandırmayı umarak arazi ve doğal kaynakların tokenleştirilmesi için onay verdi.

Yasa ayrıca hem yerel hem de uluslararası şirketler için kolaylaştırılmış çevrimiçi işletme lisansı ve elektronik vize başvuruları için zemin hazırlıyor. Sango ekibine göre, lisanslar güvence altına alındıktan sonra, işletmeler” blockchain‘in yeteneklerinden yararlanarak Sango platformunda sorunsuz bir şekilde” faaliyet gösterebilirler.

Sango Projesi

Sango projesi geçen yıl kaynak tokenizasyonu düşüncesiyle başlatıldı ve Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) olmayan ayrı bir yan zincir ağında Bitcoin tarafından desteklenen devlet tarafından verilen bir token olan Sango Coin aracılığıyla CAR’a yatırım yapılmasını sağlamayı amaçlıyordu.

Ancak CAR Anayasa Mahkemesi, token’ın ICO’sunun başlamasından iki ay sonra token’ı kullanarak arazi ve vatandaşlık satın almanın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. ICO‘nun yerel kabulü de çok etkileyici değildi. Oluşum döngüsü sırasında 200 milyon Sango Coin’i 0,10 dolar fiyatla satışa sunmasına rağmen, hükümet o dönemde vatandaşlara 8 milyondan az coin gönderdi.

Nisan 2022’de ülke, CFA Frangı ile birlikte Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke (El Salvador’dan sonra) olmasıyla manşetlere çıktı. Ancak bu yasa yaklaşık bir yıl sonra iptal edildi. Bununla birlikte, Başkan Faustin-Archange kriptoya açık desteğiyle tanınıyor ve Sango yeni yasaya öncülük ettiği için devlet başkanını takdir ediyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.055 dolar ve ayı piyasasının ortasında El Salvador gibi kripto dostu liderlerin karizması büyük ölçüde çizilmiş durumda.

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