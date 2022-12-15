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Bitcoin (BTC) yatırımcısı enflasyon ve Fed faiz oranlarının düşmesiyle iyimserliğe kapılırken, önde gelen ekonomistler kritik uyarılarda bulunuyor.

Eski FED Başkanı, Uyardı!

Dünkü Federal Rezerv (FED) FOMC toplantısı, birçok Bitcoin yatırımcısının ve finans piyasasının beklediğinden daha şahin çıktı. FED, beklendiği gibi Çarşamba günü faiz oranlarını 0,5 puan artırdı. Uzmanlar, Fed’in faiz oranını 2024’te %4,1’e düşürmeden önce 2023’te %5,1’e yükseltebileceğini ifade ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, “Hızdan daha önemli olan, yüksek faiz oranlarının nihayetinde ne kadar artması gerektiği ve bu seviyede ne kadar kalacağımızdır” açıklamasını yaptı. Sonuç olarak ekonomistler kalıcı enflasyon endişesini dile getiriyor. Dünkü FOMC basın toplantısında, Fed başkanı aşırı derecede şahin olduğunu kanıtladı. En azından bunu tekrar tekrar vurgulamaya çalıştı. Yatırımcılar, faiz oranlarının önümüzdeki yıl daha az artacağını umarken, Powell’ın açıklamaları yine kafalarda soru işareti bıraktı.

Uzmanlar, Fed’in para politikasıyla ABD’de tehlikeli bir resesyon sürecini tetikleyebileceğinden endişe ediyorlar. Ancak Powell, FED’in enflasyon oranını %2’lik hedefine geri getirmeye “kararlı” olduğunu vurguladı. Ancak, bunun gerçekleşmesi için daha gidilecek çok yol var. Ayrıca FED başkanı, enflasyonla mücadelede hala zorluklar olduğunu açıkladı. Bazı analistlere göre, Bitcoin fiyatının dün Powell’ın açıklamalarının ardından ivme kaybetmesinin nedeni piyasanın Powell’ın sözlerine inanmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Fed’in şahin politikaları ekonomiyi resesyona taşıma riskini artırıyor. Eski FED başkanı Frederick Mishkin, bu durumda “Powell üzerindeki siyasi baskının artacağını” belirtti. Mishkin, ekonomi zaten kötü durumdayken faiz oranlarını daha fazla yükseltmenin özellikle riskli olacağınına dikkat çekti.

‘Daha Yapacak Çok İş Var’

Yatırım şirketi Double Line Capital’den analist Jeffrey Gundlach, Pazartesi günü çevrimiçi bir etkinlikte Fed’in “faiz oranlarını tekrar indireceği” 2023’ün ilk yarısında bir resesyon beklediğini söyledi. Uzmana göre, Merkez Bankaları şu anda farklı bir hikaye anlatıyor. Enflasyonun düşürülmesine öncelik verilirken, resesyon riski ise göz ardı ediliyor. Bloomberg Surveillance’tan Lisa Abramowicz’a göre, Fed hala şahin bir duruş sergiliyor. Fed’in daha yapacak çok işi var.

The McClellan Market Report”tan Tom McClellan, Twitter üzerinden, Fed’in faiz artırım döngülerinin genellikle faiz oranının 2 yıllık devlet tahvili getirilerinin ulaştığı seviyeye geldiğinde sona erdiğini yazdı. Uzman Fed’in durması gerektiğini ancak toplantı sonrası duyuruya göre bunu bildiklerine dair hiçbir gösterge olmadığını yazdı. Sonuç olarak, Bitcoin’de somut bir boğa koşusu için henüz çok erken. Bitcoin fiyatı, FOMC toplantısı öncesinde güçlü bir yükseliş gördü, ancak Powell’ın şahin duruşuna rağmen BTC rağmen çok iyi durumda. Bitcoin, 18.220 dolar seviyesinde reddedildi. Uzmanlara göre, BTC’de konsolidayon sürecinin sürmesi muhtemel. Tutulması gereken destek seviyeleri ise 17.200 ila 17.400 dolar arasında. BTC, an itibariyle 17.581 dolardan işlem görüyor.