Puell Multiple, Bitcoin madencilik sektörünün durumunu değerlendirmek için kullanılan önemli bir metrik olarak görülüyor.

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Puell Multiple’ın son verileri, Bitcoin (BTC) madencilerinin son zamanlarda bir nebze olsun rahatladığını gösteriyor. Yapılan açıklamalara göre, 191 gün süren mücadelenin ardından, bu on-chain metrik artık ihtiyaç duyulan bir ralli yaşadı ve kripto madenciliği endüstrisi için olumlu haberleri beraberinde getirdi.

Madencilikte Son Durum

Puell Multiple, Bitcoin madencilik sektörünün durumunu değerlendirmek için kullanılan önemli bir metrik olarak görülüyor. Bu metrik, günlük ortalama Bitcoin madenciliği gelirinin günlük ortalama madencilik elektrik maliyetine bölünmesini ölçüyor. 1 veya daha yüksek bir değer, madencilik endüstrisinin maliyetlerini karşılayacak kadar gelir elde ettiğini gösterirken, 1’den düşük bir değer madencilerin zararına çalıştığını gösteriyor.

Öte yandan Puell Multiple’daki son artış, Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelirin arttığını ve madencilerin maliyetlerini karşılamalarına ve hatta potansiyel olarak kar elde etmelerine olanak sağladığını gösteriyor. Teknik analist Peter Swift’e göre ise bu, geçtiğimiz 191 gün boyunca önemli zorluklarla karşılaşan sektör için oldukça önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan açıklamalara göre 191 gün zarfında Puell Multiple kapitülasyon bölgesinde kaldı ve bu da madencilik sektörünün maliyetlerini karşılamakta zorlandığını, önemli bir zararla çalıştığını gösterdi. Bu durum, madencilerin kayıplarını azaltmak için Bitcoin varlıklarını elden çıkarmaya çalışması nedeniyle satış baskısının artmasına neden olmuş gibi görünüyor.

Satış Baskısı Azalacak Mı?

Nitekim CryptoQuant’ın on-chain verileri, toplam Bitcoin madenci rezervlerinin Temmuz 2022’den bu yana yaklaşık 16.917 BTC düştüğünü gösteriyor. Rezervlerdeki bu düşüş, madencilerin potansiyel olarak varlıklarını satması veya operasyonel maliyetleri karşılamak için kullanması ile piyasadaki bir değişimi vurguluyor olabilir.

Öte yandan bu, arz yönlü baskıların hafifleyebileceğini ve potansiyel olarak daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini gösterdiğinden, Bitcoin ve bir bütün olarak kripto piyasası için olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir.

Bunlara ek olarak Bitcoin, yılbaşından bugüne %45’in üzerinde kazanç elde ederek etkileyici bir yükseliş yaşadı. Öncü kripto para birimi 2023 işlemlerine 16.540 dolar gibi düşük bir seviyeden girdi ve Çarşamba günü Ethereum’u geride bırakarak 24.280 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Yükseliş, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell‘ın ekonomideki dezenflasyonist eğilimin başladığını ima eden açıklamasını takip etti.