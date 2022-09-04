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Önceki Tahminlerinde Yanılmadı! Tarihi Fraktal Bitcoin’de Bu Seviyeye İşaret Ediyor!

Bitcoin (BTC) istikrarsız bir fiyat hareketi sergilerken, uzmanlar dip seviyenin henüz görülmemiş olabileceğini iddia ediyor. 
12:00
4 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) istikrarsız bir fiyat hareketi sergilerken, uzmanlar dip seviyenin henüz görülmemiş olabileceğini iddia ediyor.

Delta Modeli: Bitcoin, Bu Seviyeye Gidiyor!

Kripto para piyasası Ethereum (ETH) Merge güncellemesini beklerken, Bitcoin ivme kazanmakta zorlanıyor. Merge’in piyasayı nasıl etkileyeceğine dair farklı görüşler ortaya atıldı. Ancak uzmanlara göre, ayı piyasasında hem BTC hem de ETH olumlu haberlere beklenilen düzeyde tepki vermiyor.  Geçtiğimiz birkaç gün içinde BTC, tekrar 20.000 doların altına düştü ve sonra tekrar çıktı. Çeşitli modeller, bir sonraki olası piyasa dibinin oluşumuna ışık tutuyor. Delta fiyat modeli, 15.000 doların hemen altında potansiyel bir dip gösteriyor. Yakın geçmişteki fiyat hareketi göz önüne alındığında, bu en olası veya gerçek taban seviyesi olabilir. Kripto veri şirketi Crypto Quant’ın bulgularına göre, model için fiyat tahmini 14,478 dolar civarında potansiyel bir dibe işaret ediyor. Şirket, raporda şu ifadelere yer verdi:

Tarihsel olarak, 2015 ve 2018 ayı piyasalarında olduğu gibi, Delta modeli yine taban fiyatı tahmin etmede somut veriler ortaya koyabilir. Bu bağlamda, model BTC’nin  %28 daha düşebileceğini gösteriyor.

Bitcoin’in yakın gelecekte daha da düşüp düşmeyeceği en çok merak edilen konu oldu. Son zamanlarda bir dizi olumsuz makroekonomik faktör nedeniyle, BTC benzeri görülmemiş türbülansla karşı karşıya kaldı. CoinMarketCap’e göre BTC, son 24 saatte %0,94 düşüşle itibariyle 19.726 dolardan işlem görüyor.. Bu, Ağustos ortasında ulaşılan son 24,887 dolar ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir seviye.

Bitcoin Dominance, Alarm Veriyor!

Kripto para piyasası belirsizlik içerisinde hareket ederken, Bitcoin dominansı düşmeye başladı. BTC, an itibariyle sadece %39,59 pazar payına sahip. Bunu yaklaşık %19 ile Ethereum takip ediyor. Bitcoin dominance, Ocak 2022’de %72 idi. Bu metrik, neredeyse yarı yarıya düşüş kaydetti. Mevcut seviyeler, son aylardaki rakamlar ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük. Haziran 2022’de BTC, %47,49’luk bir pazar payına sahipti.

BTC dominance seviyesinin yükselmesi, altcoin piyasasından para çıkması anlamına geliyor. Bu metriğin düşmesi ise Bitcoin’den paranın çıkması ve altcoin’lere para girişi anlamına gelir. Uzmanlara göre, BTC’nin yüksek dominance seviyesi, güçlü bir rallinin ufukta olduğuna işaret edebilir.

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