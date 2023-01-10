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On Milyarlarca Dolarlık Kripto İflası Kapıda Olabilir! İstifa Sesleri Yükseliyor!

FTX çöküşünün belki de iki katı büyüklüğünde bir iflas kapıda olabilir.
18:40
10 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları düşen enflasyona rağmen tedirgin çünkü daha fazla iflas kapıda olabilir. Daha da kötüsü en büyük kripto para şirketlerini bünyesinde bulunduran DCG için zaman artık daralıyor. 8 Ocak gerçek bir yol haritası açıklayıp durumu kurtarması için Silbert’in son tarihiydi. Ancak bunu yapmadı. Gemini borsası da boş durmadı.

Genesis İflas Etti Mi?

Şimdilik resmi bir iflas yok ancak şirket alternatif yolları araştırdığını açıkladı. Eğer bir kurtarma planı oluşturulamazsa yakında iflas seçeneği de masaya gelecek. Bugün Gemini kripto borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, Digital Currency Group yönetim kuruluna, bir zamanlar iş ortağı olan Barry Silbert’i görevden alması için çağrıda bulundu. 340 bin Gemini kullanıcısı Genesis’e yatırılan paralarıyla faiz kazancı elde ediyordu. Aslında yatırımcıların çoğu Earn hizmetinin Gemini borsası tarafından yürütüldüğünü düşünüyordu fakat onlar da bu konuda Genesis’e güvendiği için işler sarpa sardı.

Kripto kredi kuruluşları 3AC, FTX ve diğerlerine verdikleri borç paraları geri alamadı. Milyarlarca dolar kaybeden kripto kredi verenleri aynı zamanda faiz geliri vadettikleri müşterilerine de ödeme yapamaz hale geldi. Çünkü verdikleri borç para müşterilerinin havuza yatırdıkları bakiyelerdi.

Kripto Paralar İçin Kötü Haber

Gemini’nin kurucusu son açık mektubunda Genesis’in 3AC çöküşünde 1.2 milyar dolar kaybettiğini, ancak bu açığı kapatmak için Gemini ve diğerlerini kandırdığını söylüyor. Gemini de dahil olmak üzere alacaklılar yaklaşık iki aydır bir çözüm bulmak için perde arkasında çalışıyorlar. Winklevoss 2 Ocak’ta Twitter üzerinden Silbert’e ilk açık mektubunu göndererek onu “kötü niyetli oyalama taktikleri” uygulamakla suçladı ve 8 Ocak’a kadar bir çözüme ulaşmayı taahhüt etmesini istedi.

Winklevoss’un 2 Ocak tarihli mektubuna Twitter üzerinden yanıt veren Silbert, DCG‘nin 29 Aralık’ta Genesis ve Winklevoss’un danışmanlarına anlaşmazlığın çözümü için bir teklif sunduğunu ancak herhangi bir yanıt almadığını iddia etti. Ayrıca DCG’nin Genesis’e ödemesini geciktirdiği bir borcu olmadığını da söyledi.

Anlaşılan o ki artık vakit daralıyor ve Silbert gerçek bir çözüm yolu bulamazsa Grayscale dahil birçok alt şirketinin on milyarlarca dolarlık varlığa satışa çıkarılmak zorunda kalacak. Bu senaryoda kripto para piyasaları aşırı satışlara maruz kalacağı için önemli kayıplar yaşayabilir.

Güncelleme: Genesis tüm bu suçlamalardan dolayı Gemini borsasını dava edeceğini açıkladı.

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