Şangay güncellemesi öncesinde her geçen gün daha fazla yatırımcı likit Ethereum (ETH) stake protokolü Lido DAO'dan (LDO) alırken, büyük çaplı yatırımcılar satış yapıyor.

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Her geçen gün daha fazla yatırımcının, Şangay güncellemesi öncesinde likit Ethereum (ETH) stake protokolü Lido DAO‘dan (LDO) biriktirdiği görülüyor. Ancak, LDO token’ları çevreleyen alım ve satımlar konusunda hızla artan bir sapma olduğu görülüyor. Staker’ların stake ettikleri fonları çekmelerine imkan tanıyacak olan Ethereum‘un Şangay güncellemesinin Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Güncellemenin Mart ayında sunulacak olması başta ETH olmak üzere LDO yatırımcılarını tedirgin etmeye başlamış durumda.

Lido Balinaları Satış Yapıyor!

Ethereum’un Şangay güncellemesine sayılı günler kala on-chain (zincir üstü) verileri 1 milyon ila 100 milyon arasında LDO token‘ı tutan Lido balinalarının adeta satış çılgınlığı yaşadığını, 100 ve 1 milyon arasında LDO token tutan yatırımcıların ise bir birikim aşamasında olduğunu gösteriyor.

Özetle güncel veriler ışığında en büyük LDO yatırımcılarının ellerindeki token’ları satmaya başlamış durumda. Bu da fiyattaki yükselişin önünde önemli bir engel olarak öne çıkıyor.

Ethereum’un Şangay Güncellemesi Nasıl Sonuçlanacak?

Ethereum topluluğu için Şangay güncellemesi, The Merge’ün ardından en çok beklenen güncelleme. Yaygın piyasa görüşünün aksine, The Merge güncellemesi bir “haberi satın al” yaklaşımını tetiklemedi ve güncellemenin 2022’nin Eylül ayında tamamlanmasının ardında ETH fiyatı yükselmedi. Benzer şekilde, topluluğun bir bölümü Şangay güncellemesinin ETH için “haber sat” yaklaşımına neden olarak satış baskısıyla sonuçlanmasını beklemiyor. Stake edilen ETH’leri geri çekileceği algısının aksine, güncellemesi sonrasında daha fazla token’ın stake edileceği düşünülüyor.

Kripto para uzmanı Leeor Shimron’a göre, güncelleme, çekilenden daha fazla coin’in stake edilmesiyle satış baskısının önemli oranda azalmasıyla sonuçlanacak:

Para çekme işlemlerinin başlatılması, daha fazla sayıda coin’in stake edilmesine yol açabilir ve satış baskısını azaltabilir, çünkü coin’lerin serbestçe kullanılabileceği ve artık belirsiz bir süre için kilitli kalmayacağı konusunda güvence söz konusu oalcak.

Bu görüşün doğru çıkması halinde piyasadaki yaygın beklentinin aksine Ethereum ve Lido DAO fiyatında olumsuz bir hareket görülmeyebilir.