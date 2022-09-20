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On-Chain Analisti Willy Woo’dan Beklenmedik Bitcoin Çıkışı: Siyasi Bir Oyun

Zincir üstü analisti Willy Woo, Bitcoin (BTC) fiyatının siyasi bir oyunla baskılandığını ve fiyattaki yükselişin bu şekilde önüne geçildiğini iddia etti.
13:30
20 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, Bitcoin (BTC) fiyatının siyasi bir oyunla baskılandığını ve fiyattaki yükselişin bu şekilde önüne geçildiğini iddia etti.

“Siyasi Bir Oyun”

Woo, bir milyondan fazla Twitter takipçisine, vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla BTC‘nin arzının 21 milyon ile sınırlandırılmış olsa bile teorik olarak “sınırsız” sayıda Bitcoin satmanın mümkün olduğunu söyledi:

Vadeli işlem piyasalarının BTC fiyatını kontrol etmesi için kapı açık.  CME başrolde. Fiyatla oynamak için ABD dolarını kullanabileceğiniz bir BTC kumarhanesi başlattılar. Wall Street hedge fonları buna bayıldı. Şimdi BTC satmanın sınırları ne? Sınırsız. Çünkü fiat para sınırsız.

Vadeli işlem piyasalarının kurulma şekline dikkat çeken Woo, büyük oyuncuların artık sadece BTC’ye sürekli satış baskısı uygulayarak Bitcoin fiyatını baskılama yeteneğine sahip olduğunu belirtti:

BTC’nin öldürülmesi gerekmiyor. Sadece fiyatı baskılamak için sistemde yeterli short pozisyonca ihtiyaç var. Büyük bir piyasa değeri olmadan, BTC küresel etki yaratamaz. Şu anda SEC, savunduğu politikalar gereği tüm spot Bitcoin ETF’i başvurularını reddederken birden fazla vadeli Bitcoin ETF’ine (borsada işlem gören fonlar) onay vererek vadeli işlem likiditesini ve hakimiyetini artırdı. Bu artık siyasi bir oyun.

SEC’in Bitcoin Oyunu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir spot tabanlı Bitcoin ETF‘i için sayısız başvuruyu geri çevirerek reddederken, çok sayıda vadeli işlem tabanlı Bitcoin ETF’ine yeşil ışık yaktı. Endüstri savunucuları uzun zamandır vadeli işlemlere dayalı ETF’lerin spot ürünlere kıyasla fiyat manipülasyonu için daha olgun olduğunu savunarak SEC’in bu ürünlere neden onay verdiğine açıklık getirmeye çalışıyor.

Öte yandan bir SEC üyesi olan Hester Peirce, spot tabanlı Bitcoin ETF’nin güçlü bir savunucusu ve ABD’li düzenleyicinin Bitcoin’i diğer ticarete konu varlıklardan farklı bir standartta görerek hareket ettiğini düşünüyor:

SEC’in kripto para borsasında işlem gören ürünleri kategorik olarak reddetmeyi bırakmasının vakti geldi. SEC’in spot tabanlı Bitcoin ETP’ine (borsada işlem gören ürünler) karşı gösterdiği direnç artık efsanevi hale geliyor. SEC’in bir spot ürüne karşı bu direncini, Bitcoin ve muhtemelen diğer dijital varlıklarla ilgili diğer ürünlere uygulanandan daha katı bir standarda tabi tutuyor olmasını anlamak zor. SEC, spot Bitcoin ETP’lerini reddetmesinin altında yatan gerekçe genel ve kesin. Bu da gelecekte bir onayın nasıl alınabileceğini bilmeyi güçleştiriyor.

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