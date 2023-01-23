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Olmak Ya da Olmamak! Bitcoin’de Yeni Tarih Verildi! Dünyaca Ünlü 2 CEO’dan Kritik Açıklamalar!

Bitcoin (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönmeye çalışırken, önde gelen 2 yönetici BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
12:45
23 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönmeye çalışırken, önde gelen 2 yönetici BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

‘Bir Sonraki FOCM Toplantısı’

Kripto para piyasası 2022’de kabusu yaşarken, Bitcoin 2023’te yeniden ayağa kalkmayı başardı. Bitcoin son 24 saatte %0.61 düşüşle an itibariyle  22.670 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) da 1.630 dolar seviyesinin üzerinde. Son 24 saatteki BTC hacmi, %27,58 düşüşle yaklaşık 23,78 milyar dolara geriledi. Önde gelen platformlardan BuyUcoin’in CEO’su Shivam Thakral’a göre, kripto para piyasası, BTC’nin 5 ay sonra ilk kez 23.000 doları geçmesiyle heyecan verici bir hafta sonu geçirdi. BTC’ye olan talep, esas olarak, bir sonraki boğa koşusu beklentisiyle varlıklarını artıran kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendiriliyor.

Bitcoin, sene başından bu yana %36 değer kazanarak beklenmedik bir performans sergiliyor. Yöneticiye göre, önümüzdeki ay yapılacak Fed toplantısı, Bitcoin için bir sonraki dönüm noktası olabilir.  Bu nedenle gözler 1 Şuba’a çevrildi. Kripto para piyasasının değeri, son 24 saatte %0,32 artarak yaklaşık 1,04 trilyon dolar seviyesinde. DeFi‘deki toplam hacim şu anda 5,14 milyar dolar, yani toplam kripto para piyasasının 24 saatlik hacminin %9,88’i. Tüm stablecoin’lerin hacmi şu anda 45.82 milyar dolar, bu da toplam kripto para piyasasının 24 saatlik hacminin %88.06’sı.

Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri!

CoinMarketCap’e göre, Bitcoin’in piyasa değeri, gün bazında %0,37 düşüşle yaklaşık %41,96 hakimiyetle 438 milyar dolar civarında seyrediyor.  Önde gelen platformlardan Mudrex’in CEO’su ve kurucu ortağı Edul Patel’e göre, destek şu anda 22.700 dolarda, direnç ise 22.900 dolarda. BTC ivmesini koruyabilirse 23.000 dolara ulaşabilir. Fiyatlardaki artış, boğaların aktif olarak piyasada bir yükseliş trendi oluşturmaya çalıştığını gösteriyor.

Bitcoin, 2023’teki rallisini sürdürürken, 23.000 dolarlık seviyesini geri kazandıktan sonra kripto para sektöründe bir kez daha iyimserlik yaratıyor. Son birkaç aydır sektördeki krizler ve makroekonomik belirsizlik ile mücadele eden Bitcoin, yeniden umut dağıtmaya başladı. BTC an itibariyle 22.886 dolardan işlem görüyor.  Bitcoin, %11’in üzerinde artış kaydedip 23.310 dolara tırmanarak, neredeyse son beş ayın en yüksek seviyene ulaştı.  Uzun bir süredir düşük volatilite nedeniyle 17.000 dolar civarında işlem gören Bitcoin’in 20.000 doları geçmesi kritik önem teşkil ediyordu. Genesis’in iflas başvurusu ve devam eden olumsuz makro faktörlere rağmen, yatırımcı duyarlılığı Bitcoin lehine değişti. Aynı zamanda, Bitcoin, hükümetlerin son zamanlarda yarattığı düzenleyici endişelerine meydan okuyor.

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