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  •   Ödeme Devi Visa Müjdeyi Verdi! Altcoin Kralındaki Devrim Niteliğindeki Testler Başarıyla Tamamladı!

Ödeme Devi Visa Müjdeyi Verdi! Altcoin Kralındaki Devrim Niteliğindeki Testler Başarıyla Tamamladı!

Özet

  • - Visa, Ethereum Goerli test ağında kullanıcıların gas ücretlerini doğrudan fiat para ile ödemeleri için gerçekleştirilen testleri tamamladı.
  • - Visa'nın teknik ekibi, hesap soyutlama ve ERC-4337 standartını kullanarak ödeme çözümü geliştirmeyi planlıyor.
  • - Ethereum'da "gas", işlemler için ödenen ücretleri temsil eder ve bu ücret son derece değişkendir.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
13:51
11 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ödeme devi Visa, kredi kartı veya banka kartı kullanan kullanıcıların gas ücretleri doğrudan fiat para ile ödemeleri için Ethereum Goerli test ağında (testnet) gerçekleştirilen testlerin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Visa’nın teknik ekibi, hesap soyutlama ve ERC-4337 standartını kullanarak ödeme sözleşmesi geliştirerek bir ödeme çözümü sunmayı hedefliyor.

Ethereum’da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Visa, bir süredir kredi kartı veya banka kartı sahibi kullanıcılarının Ethereum (ETH) ağını kullanmaları ve ağ üzerinde gerçekleştirdikleri işlemler için ödemek zorunda oldukları gas ücretlerini diğer bir deyişle işlem ücretlerini doğrudan para ile ödemeleri için birtakım testler yapıyordu. Nitekim Visa’nın teknik ekibi Ethereum Goerli test ağında gerçekleştirilen testlerin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Başarıyla tamamlanan testlerin ardından Visa’nın teknik ekini, hesap soyutlama ve ERC-4337 standartını kullanarak geliştirecekleri ödeme sözleşmesi aracılığıyla bir hedeflenen ödeme çözümünü sunmayı planlıyor. Hedeflenen çözümün sunulması halinde Ethereum ağında gerçekleştirilen işlemler için karşı karşıya kalınan gas ücretleri doğrudan Visa logolu kredi kartı veya banka kartları kullanılarak ödenebilecek.

Ethereum Ağındaki Gas Ücreti Nedir?

Merkeziyetsiz uygulamaların ve akıllı sözleşmelerin çalıştırıldığı bir Blockchain olan Ethereum’da herhangi bir işlem veya akıllı sözleşme çalıştırmak için “gas” adında bir birim kullanılır. Ethereum’daki gas, araba yakıtına benzer bir işlev görür; tıpkı bir arabanın hareket etmesi için yakıta ihtiyaç duyması gibi, Ethereum’daki işlemlerin de gerçekleştirilmesi için gas’a ihtiyaç vardır.

Gas, işlem ücretlerini ölçmek için kullanılır. Bir işlem veya akıllı sözleşmenin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak belirli bir miktarda gas gerekebilir. Kullanıcının ödediği toplam ücret, kullanılan gas miktarı ile gas birim başına ödenen fiyatın (genellikle “gwei” olarak ifade edilir) çarpımına eşittir.

Kısacası, Ethereum’da gas, işlemlerin ve akıllı sözleşmelerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için ödenen ücretleri temsil eder. Fiyat dalgalanmaları nedeniyle, bazen ağdaki yoğunluk nedeniyle gas ücretleri yükselebilir.

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