Çin'deki şehirlerde ve üniversitelerde sivil itaatsizlik, protesto gösterileri ve polisle çatışma haberleri Asya'daki finans piyasalarını sarsarken başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altcoin'lerin düşmesine neden oldu.

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Bitcoin (BTC) ve başta Ethereum (ETH) olmak üzere altcoin’ler, Hong Kong ve diğer hisse senedi piyasalarındaki düşüşlere paralel olarak, Çin’de iktidardaki Komünist Parti’ye karşı nadir olarak görülen ve halk ayaklanmasına dönüşen KOVID-19 kısıtlamalarına karşı yayılan protestolarla ilgili endişeler üzerine sabah Asya ticaretinin başlamasıyla birlikte düştü.

Bitcoin Yönünü Aşağı Çevirdi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre, Bitcoin hafif toparlanmadan önce sabah 05.05’da 16 bin 95 dolara kadar gerilerken Ethereum, bin 162 dolara kadar düştü. Asya’da ticaretin başlamasının ardından kripto paraların çoğunun düştüğü görülürken, değer kaybetmeyen tek kripto para en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) oldu.

Hang Seng Endeksi açılışta yüzde 4 düşerken, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 1 düştü. Japonya’nın Nikkei 225 Endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybetti.

Çin’deki protestolar Cuma günü Sincan’ın kuzeybatı bölgesindeki Urumçi’de bir apartmanda çıkan ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından patlak verdi. Üniversite kampüslerinde ve sekiz kadar şehirde protesto gösterileri düzenlendiği bildirildi. Reuters, Şanghay’da yüzlerce protestocunun polisle çatıştığını bildirirken, protestoların Başkan Xi Jinping’in 10 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana görülen hükümet karşıtı en yaygın hoşnutsuzluk işareti olarak nitelendiriliyor. Associated Press de Şanghay’daki protestoları doğrulamış durumda.

Başta BNB Olmak Üzere Birçok Altcoin Sert Düştü

Piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasında 4’ncü sırada yer alan dünyanın en büyük kripto borsası Binance‘ın ihraç ettiği BNB, Asya piyasalarındaki olumsuzluktan en çok etkilenen kripto para oldu. BNB, günlük kapanışın hemen ardından yüzde 6’nın üzerinde düşüşle 289,57 dolara kadar geriledi. Bununla birlikte BNB, son 7 günde yüzde 13’ün üzerinde değer kazanarak işlem görmeye devam ediyor.

Öte yandan SEC’in kıskacındaki XRP, yeni günde yüzde 5’e yakın düşerek 0,38 dolara kadar geriledi. Ancak SEC’in XRP’nin ihraççısı Ripple’ın aleyhinde açtığı davada her iki tarafında özet karar talebinde bulunması konusunda son tarih yaklaşırken altcoin’in yönünü yukarı çevirdiği ve son 7 günde yüzde 7’nin üzerinde değer kazandığını ekleyelim. Davada bir sonraki kritik tarih 2 Aralık 2022.

Köpek temalı kripto para Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 1,5’in üzerinde yükselişle 0,095 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altcoin son 7 günde yüzde 25’e yakın değer kazanmış durumda.