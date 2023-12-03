BITCOIN (BTC)

Normalin 120 Bin Kat Üzerindeydi! Kripto Para Dünyasını Şok Eden Olayda Düğüm Çözüldü!

Özet

  • AntPool, geçen hafta yaşanan ve Bitcoin ağında rekor kıran 3.1 milyon dolarlık işlem ücretini iade etme kararı aldı.
  • Kullanıcının hatası sonucu ödenen aşırı yüksek ücret için AntPool, 10 Aralık 2023'e kadar kimlik doğrulaması talep etti.
  • Benzer bir olay Eylül ayında yaşanmıştı, o zaman F2Pool, yanlışlıkla ödenen yüksek işlem ücretini iade etmişti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

En büyük Bitcoin (BTC) madencilik havuzlarından biri olan AntPool, geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen ve ağda ödenen işlem ücreti konusunda rekor getiren 3.1 milyon dolarlık işlem ücretini iade etme kararı aldığını duyurdu. Madencilik havuzundan konuyla ilgili olarak açıklama geldi.

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3.1 Milyon Dolarlık İşlem Ücreti İade Edilecekİade İçin Kimlik Doğrulaması Bekleniyor

3.1 Milyon Dolarlık İşlem Ücreti İade Edilecek

Olay bir Bitcoin kullanıcısının yanlışlıkla 83 BTC‘lik işlem ücreti ödemesiyle yaşandı. Bu hatalı ödeme sonrası AntPool’un risk kontrol sistemini işlemi geçici olarak durdurmuştu. AntPool, 30 Kasım’daki bir güncelleme ile işlem ücretini ödeyen cüzdan adresi sahibinin 10 Aralık 2023 tarihine kadar kimliğini doğrulaması için bir süre belirledi ve kullanıcının madencilik havuzu ile iletişime geçmesini talep etti.

İade sürecini kolaylaştırmak için madencilik şirketi, kullanıcının işlemle ilişkilendirilen cüzdan adresisinin özel anahtarını kullanarak Electrum veya Bitcoin Core gibi bir imza aracı hazırlamasını istedi. Buna göre kullanıcı, “AntPool” mesajını imzalayacak ve imzaladığı metni kendisine sağlanan destek e-posta adresine gönderecek.

Hatalı işlem, 3.1 milyon dolarla Bitcoin’in işlem ücreti metriğinde yeni bir rekor kırılmasına neden olmuştu. Bitcoin Blockchain kaşifi Mempool tarafından bildirildiği gibi kullanıcı 55.77 BTC’nin transferi için ödenmesi gereken işlem ücreti ile karşılaştırıldığında 120 bin 528 kat daha fazlasını, 83 BTC ödemişti.

İade İçin Kimlik Doğrulaması Bekleniyor

AntPool’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “23 Kasım’da bir kullanıcı 83 BTC’yi işlem ücreti olarak gönderdi. AntPool’un risk kontrol sistemi işlemi işlerken ödenen işlem ücretini geçici olarak dondurdu. Lütfen 10 Aralık 2023 08.00’dan önce bizimle iletişime geçin ve aşağıdaki şekilde kişisel kimliğinizi doğrulayın. Kimlik doğrulamasının ardından AntPool ödenen işlem ücretini iade edecek.” denildi

Bu olay, Eylül ayında benzer bir olayın yaşandığı benzer bir hatalı işlemin ardından yaşandı. O tarihteki olayda, bir kullanıcı sadece 0.074 BTC’yi transfer etmek için 500 bin dolarlık işlem ücreti ödemişti. O zamanlar henüz 2 bin doların altında bir değerde olan 0.074 BTC’nin transferini gerçekleştirmek için bir “fat finger” hatası olarak tanımlanan bu olayda madencilik havuzu F2Pool, geçerli bloku oluşturan Bitcoin madencilik havuzu olarak ödemenin alıcısı oldu ve daha sonra işlem ücretini kripto hizmet sağlayıcısı Paxos‘a geri gönderdi.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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