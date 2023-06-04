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Kripto para yatırımcıların yaygın olarak takip ettiği popüler analistlerden olan Merten piyasalar dair tahminlerde bulundu. Güncel durumu değerlendiren analiste göre Hong Kong gelişmesi kripto paralar için iyi ancak bir sorun var. Peki bu sorun ne? Yatırımcılar için neden önemli?

Kripto Para Uzman Yorumu

DataDash’in sunucusu Nicholas Merten son piyasa değerlendirmesinde Hong Kong’un kripto para adımını ele aldı. Hong Kong’un bireysel kripto para yatırım işlemlerine izin verme kararının, sahip olabileceği daha geniş etkiyi analiz ederken kripto için harika bir gelişme olduğunu söyledi.

“Tamam, katılımcıların büyük çoğunluğu artık kriptoya yeniden katılmaya başlayabilir.”

Fakat yaygın kanaatin aksine Merten, Hong Kong’un bireysel yatırımcılar için attığı adımın muhtemelen bir kripto boğa piyasası döngüsünü tetiklemek için yeterli olmadığını söylüyor.

“Hong Kong’un şu anda bu perakende yatırımcı sayesinde yatırıma giden bir yol açtığını varsayarsak ve çok iyimser bir senaryoyu bile ele alırsak bu en iyi ihtimalle iyimser bir senaryodur Hong Kong’un GSYİH’sinin %1’i kripto para birimlerine yatırılsaydı ne olurdu? Bu, alana 3,8 milyar dolarlık yatırım girişi anlamına gelecektir. Ve yine kripto için olumlu bir şey. Bu gerçekten iyi olurdu. Ancak asıl soru bunun yeni bir boğa piyasasını ateşleyip ateşleyemeyeceği. Burada bu noktaya geri dönmeye devam edeceğim. Ve dürüst olmak gerekirse, Bitcoin’in bir yıl içinde gerçekleşecek halving olayından bahsettiğimiz gibi, bundan daha fazla Bitcoin‘i ortadan kaldıracak. Dolayısıyla bunun tek başına yeterli bir anlatı olmadığını söyleyebilirim.”

Hong Kong ve Kripto

Birçok açıdan Hong Kong adımı kripto paralar için olumlu. Ancak bugün piyasalarda hacimsizlik sürüyor. Demek ki 1 Haziran itibariyle devasa bir değişiklik olmadı. Yatırımcılar çok daha fazlasını beklese de bölgede hizmet vermek isteyen kripto şirketlerinin gidecek daha çok yolu var. Lisans süreçlerinin tamamlanması için en az 6 aylık süreye ihtiyaç var.

Bu gelişmenin ancak uzun vadede kripto paralara fayda sağlayacağı geç de olsa anlaşılıyor.