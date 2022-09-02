NFT pazar yeri Sudoswap'tan AirDrop müjdesi geldi. AirDrop ile 900 bin SUDO token'ı geçmişe dönük AirDrop ile dağıtılacak.

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NFT pazar yeri Sudoswap, projenin merkeziyetsiz özerk organizasyonunda (DAO) kullanıcı topluluğunun birlikte kararlar alabileceği bir yapıya geçişine yardımcı olması için SUDO adındaki token’ını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Sudoswap ekibi, SUDO token’ın NFT pazar yerinin yönetimi için kullanılacağını belirtirken, protokolün topluluğuna ilk arz için ayrılan SUDO token‘ların bir kısmının AirDrop ile dağıtılacağının müjdesini verdi.

AirDrop’un Ayrıntıları

Temmuz ayında başlatılan Sudoswap, Uniswap’a benzer bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) modeliyle popülaritesini artıran bir NFT pazar yeri. Bu modelde, kullanıcıların iki varlık arasında anında geçiş yapmasına imkan tanıyan likidite havuzları kullanılıyor. Herhangi bir kullanıcı, Sudoswap üzerinde Ether (ETH) ile fiyatlanan belirli bir NFT koleksiyonunun üzerinden kolay bir şekilde bir NFT havuzu oluşturabiliyor. Bu tür havuzlar, NFT alıcılarına ve satıcılarına alım satım teklifleri sunarken, koleksiyonların anında ETH karşılığında değiş tokuş yapılmasını sağlıyor.

Sudoswap ekibi, belirli kriterlere göre birden fazla kategori için dağıtılmak edilmek üzere 60 milyon SUDO token’ı tahsis etti. Tahsis edilen SUDO token’larında aslan payını geçmişte Sudoswap ekibi tarafından kurulan 0xmons adlı bir NFT koleksiyonunun yerel token’ı olan XMON kilitleyen kullanıcılar alacak. Sağlanan bilgilere göre, 25.12 milyon SUDO token’ı veya ilk arzın yüzde 41,9’u XMON’larını akıllı sözleşmelerde kilitleyen XMON sahiplerine gidecek. XMON token sahipleri, fonlarını üç ay boyunca kilitlemek zorunda kalacak. Bu bekleme süresinin ardından token’ların kilidi açılacak. 0xmon NFT sahipleri ise tahsis edilen ilk arzın yüzde 1,5’ini veya 900 bin SUDO token’ı alacak.

Sudoswap ekibi, ayrıca likidite havuzlarına NFT ve Ether (ETH) yatıran likidite sağlayıcıları (LP’ler) için geçmişe dönük bir AirDrop yapılacağını açıkladı. Bu LP’ler, ilk arzın yüzde 1,5’ine karşılık gelen 900 bin SUDO token’ını aralarında eşit olarak bölüşecek.

Öte yandan tahsis ile SUDO arzının yüzde 15’i (9 milyon) ilk ekip üyelerine verilecek. Projede çalışan ana geliştirici şirketi SudoRandom Labs’a ilk arzın yüzde 15’i verilecek. Ekip üyelerine ve SudoRandom Labs’a tahsis edilen bu token’lar, üç yıllık hak kazanma süresine ve bir yıllık bekleme süresine tabi olacak.

Dağıtılacak token’lardan pay alan son kategori ise ilk arzın yüzde 25,1’ine karşılık gelen 15.08 milyon token’ı alacak şekilde ayarlanan proje hazinesi oldu. Bu fonlar, büyüme ve genişleme faaliyetleri için topluluk üyeleri tarafından denetlenebilecek. Şu an için bu SUDO token’larını talep etmek mümkün olmayacak ve söz konusu token’ların kilidi yalnızca ileri bir tarihte yapılacak yönetim oylamasından sonra açılabilecek.

AirDrop Yapan Son Proje Oldu

Duyurulan AirDrop ile Sudoswap, geçmişe dönük AirDrop yaparak kendi token’ını piyasaya süren son kripto para projesi olmuş oldu. Yıl içerisinde şimdiye kadar Optimism, CowSwap ve Hop Bridge gibi projeler geçmişe dönük AirDrop planlarının yanı sıra kendi yönetişim token’larını piyasaya sürdüğü görüldü.