Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak

NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak

NFT pazar yeri Sudoswap'tan AirDrop müjdesi geldi. AirDrop ile 900 bin SUDO token'ı geçmişe dönük AirDrop ile dağıtılacak.
17:25
2 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

NFT pazar yeri Sudoswap, projenin merkeziyetsiz özerk organizasyonunda (DAO) kullanıcı topluluğunun birlikte kararlar alabileceği bir yapıya geçişine yardımcı olması için SUDO adındaki token’ını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Sudoswap ekibi, SUDO token’ın NFT pazar yerinin yönetimi için kullanılacağını belirtirken, protokolün topluluğuna ilk arz için ayrılan SUDO token‘ların bir kısmının AirDrop ile dağıtılacağının müjdesini verdi.

AirDrop’un Ayrıntıları

Temmuz ayında başlatılan Sudoswap, Uniswap’a benzer bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) modeliyle popülaritesini artıran bir NFT pazar yeri. Bu modelde, kullanıcıların iki varlık arasında anında geçiş yapmasına imkan tanıyan likidite havuzları kullanılıyor. Herhangi bir kullanıcı, Sudoswap üzerinde Ether (ETH) ile fiyatlanan belirli bir NFT koleksiyonunun üzerinden kolay bir şekilde bir NFT havuzu oluşturabiliyor. Bu tür havuzlar, NFT alıcılarına ve satıcılarına alım satım teklifleri sunarken, koleksiyonların anında ETH karşılığında değiş tokuş yapılmasını sağlıyor.

Sudoswap ekibi, belirli kriterlere göre birden fazla kategori için dağıtılmak edilmek üzere 60 milyon SUDO token’ı tahsis etti. Tahsis edilen SUDO token’larında aslan payını geçmişte Sudoswap ekibi tarafından kurulan 0xmons adlı bir NFT koleksiyonunun yerel token’ı olan XMON kilitleyen kullanıcılar alacak. Sağlanan bilgilere göre, 25.12 milyon SUDO token’ı veya ilk arzın yüzde 41,9’u XMON’larını akıllı sözleşmelerde kilitleyen XMON sahiplerine gidecek. XMON token sahipleri, fonlarını üç ay boyunca kilitlemek zorunda kalacak. Bu bekleme süresinin ardından token’ların kilidi açılacak. 0xmon NFT sahipleri ise tahsis edilen ilk arzın yüzde 1,5’ini veya 900 bin SUDO token’ı alacak.

Sudoswap ekibi, ayrıca likidite havuzlarına NFT ve Ether (ETH) yatıran likidite sağlayıcıları (LP’ler) için geçmişe dönük bir AirDrop yapılacağını açıkladı. Bu LP’ler, ilk arzın yüzde 1,5’ine karşılık gelen 900 bin SUDO token’ını aralarında eşit olarak bölüşecek.

Öte yandan tahsis ile SUDO arzının yüzde 15’i (9 milyon) ilk ekip üyelerine verilecek. Projede çalışan ana geliştirici şirketi SudoRandom Labs’a ilk arzın yüzde 15’i verilecek. Ekip üyelerine ve SudoRandom Labs’a tahsis edilen bu token’lar, üç yıllık hak kazanma süresine ve bir yıllık bekleme süresine tabi olacak.

Dağıtılacak token’lardan pay alan son kategori ise ilk arzın yüzde 25,1’ine karşılık gelen 15.08 milyon token’ı alacak şekilde ayarlanan proje hazinesi oldu. Bu fonlar, büyüme ve genişleme faaliyetleri için topluluk üyeleri tarafından denetlenebilecek. Şu an için bu SUDO token’larını talep etmek mümkün olmayacak ve söz konusu token’ların kilidi yalnızca ileri bir tarihte yapılacak yönetim oylamasından sonra açılabilecek.

AirDrop Yapan Son Proje Oldu

Duyurulan AirDrop ile Sudoswap, geçmişe dönük AirDrop yaparak kendi token’ını piyasaya süren son kripto para projesi olmuş oldu. Yıl içerisinde şimdiye kadar Optimism, CowSwap ve Hop Bridge gibi projeler geçmişe dönük AirDrop planlarının yanı sıra kendi yönetişim token’larını piyasaya sürdüğü görüldü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!
Analistten Önemli Uyarı: Kripto Paralarda Volatilite Yaşanabilir!
Shiba Inu İlk Yükselişe Geçecek Coinlerden Mi? İşte Yorumlar!
Shiba Inu İlk Yükselişe Geçecek Coinlerden Mi? İşte Yorumlar!
FIFA’dan Altcoin’in Yatırımcılarına Dünya Kupası Sürprizi!
FIFA’dan Altcoin’in Yatırımcılarına Dünya Kupası Sürprizi!
Altcoin’in Merakla Beklenen Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Altcoin’in Merakla Beklenen Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Binance Duyurdu: 2 Altcoin için Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınıyor!
Binance Duyurdu: 2 Altcoin için Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınıyor!
Cosmos’un (ATOM) Kurucusundan Rakip Altcoin’e Övgü: Heyecan Verici
Cosmos’un (ATOM) Kurucusundan Rakip Altcoin’e Övgü: Heyecan Verici
Altcoin’deki Yükselişin Esrarı: Güncelleme mi S&P 500 mü?
Altcoin’deki Yükselişin Esrarı: Güncelleme mi S&P 500 mü?
Dev Kripto Para Borsası Coinbase’den Altcoin’e Tam Destek!
Dev Kripto Para Borsası Coinbase’den Altcoin’e Tam Destek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022