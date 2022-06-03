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New York’tan Endişe Yaratan Bitcoin Hamlesi: Onaylandı!

New York Senatosu Cuma günkü oylamanın ardından eyalette kripto para madenciliğini yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı.
11:55
3 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
New York Senatosu Cuma günkü oylamanın ardından eyalette kripto para madenciliğini yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı.

Senato, Yasa Tasarısını Onayladı

Kripto para sektöründe endişe yaratan tasarı, yasayı veto edebilecek ya da yasalaştırabilecek olan Vali Kathy Hochul’a sunuldu. Yasa tasarısı, onaylanırsa, New York kripto para madenciliğini yasaklayan ilk ABD eyaleti olacak. Daha önce alt meclis, yasa tasarısı için iki yıl erteleme kararını tartışmıştı. Bitcoin madenciliğine yönelik eleştiri, çevresel etkisine ilişkin endişelerden kaynaklanıyor. Tasarı, özellikle, bir iş kanıtı modeli (PoW)kullanan madencilik operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor. Bu, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük tokenleri içeriyor. Tasarı, kripto para madenciliğinin yenilenebilir enerji kullanmadığını ve küresel ısınmayı tetiklediğini ileri sürüyor.
New York’un elektriğinin büyük bir kısmı nükleer ve yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Eyalette Bitcoin madenciliği de büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Yasa tasarısı, Blockchain Derneği gibi kuruluşların böylesi sert yasağa karşı bir kampanya başlatmasıyla kripto para grupları tarafından geniş çapta kınandı. Bu, sektöre zarar verebilecek bir hamle ve kripto girişimcilerine korkunç bir mesaj gönderiyor. Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert bir tweet’te şunları söyledi:
Kripto para destekçisi gruplar, tasarının şirketleri New York’tan çıkarabileceğini ve ekonomisini etkileyeceğini düşünüyor. Devlet zaten birkaç madencilik operasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Domino Etkisi Yaratabilir

Kripto savunucuları ayrıca, tasarının ülkede bir domino etkisine neden olabileceğinden ve diğer bazı eyaletlerin benzer yasalar çıkarmasından korkuyorlar. ABD, şu anda küresel hash rate oranında yaklaşık %38 ile en büyük paya sahip. New York madenciliği bitirmeye hazırlanırken, şirketler Teksas’a akın ediyor. ABD, daha sürdürülebilir bir elektrik şebekesi ve bol miktarda yenilenebilir enerji ile birleştiğinde kripto para dostu yasama organına sahip bir ülke.

Birkaç madenci şirketi, eyalette şimdiden tesisler kuruyor. Argo Blockchain eyalette yaklaşık 2 milyar dolarlık bir tesis inşa ediyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla da Blockstream ve Block ile ortaklaşa Teksas’ta bir maden tesisi kuruyor. Yeni bir Bloomberg raporu, Beyaz Saray’ın politika önerilerinde bulunmadan önce kripto para madenciliğinin enerji tüketimini araştırdığını iddia ediyor. Bu, sektör için ciddi bir tehdit olabilir.

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