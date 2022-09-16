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Bitcoin (BTC) küresel kriz karşısında savunmasız kalırken, ABD’li akademisyen ve yazar Nain Nicholas yine Bitcoin’i hedef aldı.

Bitcoin, Tümörden Farksız: Fed Para Politikası!

Bitcoin hem çevresel kaygılardan hem de Ponzi Şeması olduğu gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kaldı. Küresel ekonomi benzersiz bir belirsizlikle karşı karşıya kalırken, özellikle Bitcoin’in geleneksel finansla son zamanlardaki korelasyonu ve enflasyon karşısında erimesi Bitcoin’i yine eleştiri oklarının hedefine koydu. New York üniversitesi öğretim üyesi ve “Siyah Kuğu” kitabının yazarı Nassim Nicholas CNBC’nin Squawk Box programında Bitcoin’e dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taleb, Amerikan ekonomisinin durumu ve Federal Rezerv’in ekonomik kaygılar ve enflasyon ile mücadelede doğru seçimler yapıp yapmadığı hakkında görüşünü paylaştı. ABD ekonomisinin resesyon tehlikesi içerisinde olduğunu belirten uzman, ekonomiyle ilgili artan sorunların kısmen, genç neslin deneyimsizliğinden kaynaklandığını kaydetti. Bitcoin’i tümöre benzeten akademisyen BTC’nin geleneksel finans karşısında başarısız olacağını iddia etti.

Taleb’e göre, Federal Rezerv’in geçmişteki para politikası “Bitcoin gibi tümörler” yaratmaya yardımcı oldu. Bitcoin, büyük ölçüde bankacılık sisteminde yaşaşan istikrarsızlık ve ekonomik kaygılar nedeniyle ortaya çıktı. Geleneksel finans bocaladığında, kripto paralara yönelik ilgi COVID-19 salgını sırasında 2020’de arttı. Yatırımcılar, artan enflasyon ve ekonomik sorunlara karşı bir önlem olarak Bitcoin’e yöneldi. Taleb, Bitcoin’in büyümesinin bir tümöre benzetilebileceğini düşünüyor. Fed’i baloncuk yaratmakla suçlayan Taleb, Bitcoin’in piyaslardan bağımsız bir varlık olmadığını ve piyasaya göre şekillendiğini iddia etti. Taleb’e göre Bitcoin, yalnızca faiz oranları düştüğünde ivme kazanan “mükemmel bir enayi sistemi”. Ayrıca Taleb, Bitcoin’in sıfır değerinde olduğunu ve enflasyona karşı korumadığını belirterek, Bitcoin’i bir “Ponzi Şeması” olarak adlandırmasıyla da tanınıyor.

Kripto Kışı, Yıllarca Sürebilir!

Fed’in yüksek enflasyonla mücadelede faiz artırımlarına yönelmesinden sonra, Bitcoin büyük darbe aldı. Altına rakip olarak nitelendirilen Bitcoin’in bu kritik dönemde erimesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda Taleb, devam eden kripto para kışının “buz çağına” düşebileceğini ve dolayısıyla ayı piyasasının yıllarca sürebileceğini iddia etmişti.

Akademisyen, paylaştığı tweet’te hala Bitcoin’in ucuz olduğunu iddia eden El Salvador Başkanı Nayib Bukele gibi isimleri ”Bitcoin idiotları” olarak nitelendirdi. Ekonomiste göre, kendini “dünyanın en havalı diktatörü” ilan eden Bukele, yoksul halkın parasıyla kumar oynamaya devam ediyor. Amerika kıtasının en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’un zamansız Bitcoin alımları nedeniyle 50 milyon dolardan fazla kaybetmesine rağmen Bukele, Bitcoin almaya devam etti.