Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

New York Üniversitesi Profesörü Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Yıllarca!

Bitcoin (BTC) küresel kriz karşısında savunmasız kalırken, ABD'li akademisyen ve yazar Nain Nicholas yine Bitcoin'i hedef aldı. 
11:30
16 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) küresel kriz karşısında savunmasız kalırken, ABD’li akademisyen ve yazar Nain Nicholas yine Bitcoin’i hedef aldı.

Bitcoin, Tümörden Farksız: Fed Para Politikası!

Bitcoin hem çevresel kaygılardan hem de Ponzi Şeması olduğu gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kaldı.   Küresel ekonomi benzersiz bir belirsizlikle karşı karşıya kalırken, özellikle Bitcoin’in geleneksel finansla son zamanlardaki korelasyonu ve enflasyon karşısında erimesi Bitcoin’i yine eleştiri oklarının hedefine koydu. New York üniversitesi öğretim üyesi ve  “Siyah Kuğu” kitabının yazarı Nassim Nicholas CNBC’nin Squawk Box programında Bitcoin’e dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taleb, Amerikan ekonomisinin durumu ve Federal Rezerv’in ekonomik kaygılar ve enflasyon ile mücadelede doğru seçimler yapıp yapmadığı hakkında görüşünü paylaştı. ABD ekonomisinin resesyon tehlikesi içerisinde olduğunu belirten uzman, ekonomiyle ilgili artan sorunların kısmen, genç neslin deneyimsizliğinden kaynaklandığını kaydetti. Bitcoin’i tümöre benzeten akademisyen BTC’nin geleneksel finans karşısında başarısız olacağını iddia etti.

Taleb’e göre, Federal Rezerv’in geçmişteki para politikası “Bitcoin gibi tümörler” yaratmaya yardımcı oldu. Bitcoin, büyük ölçüde bankacılık sisteminde yaşaşan istikrarsızlık ve ekonomik kaygılar nedeniyle ortaya çıktı. Geleneksel finans bocaladığında, kripto paralara yönelik ilgi COVID-19 salgını sırasında 2020’de arttı. Yatırımcılar, artan enflasyon ve ekonomik sorunlara karşı bir önlem olarak Bitcoin’e yöneldi. Taleb, Bitcoin’in büyümesinin bir tümöre benzetilebileceğini düşünüyor. Fed’i baloncuk yaratmakla suçlayan Taleb, Bitcoin’in piyaslardan bağımsız bir varlık olmadığını ve piyasaya göre şekillendiğini iddia etti. Taleb’e göre Bitcoin, yalnızca faiz oranları düştüğünde ivme kazanan “mükemmel bir enayi sistemi”.  Ayrıca Taleb, Bitcoin’in sıfır değerinde olduğunu ve enflasyona karşı korumadığını belirterek, Bitcoin’i bir “Ponzi Şeması” olarak adlandırmasıyla da tanınıyor.

Kripto Kışı, Yıllarca Sürebilir!

Fed’in yüksek enflasyonla mücadelede faiz artırımlarına yönelmesinden sonra, Bitcoin büyük darbe aldı. Altına rakip olarak nitelendirilen Bitcoin’in bu kritik dönemde erimesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda Taleb, devam eden kripto para kışının  “buz çağına” düşebileceğini ve dolayısıyla ayı piyasasının yıllarca sürebileceğini iddia etmişti.

Akademisyen, paylaştığı tweet’te hala Bitcoin’in ucuz olduğunu iddia eden El Salvador Başkanı Nayib Bukele gibi isimleri ”Bitcoin idiotları” olarak nitelendirdi. Ekonomiste göre, kendini “dünyanın en havalı diktatörü” ilan eden Bukele, yoksul halkın parasıyla kumar oynamaya devam ediyor. Amerika kıtasının en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’un zamansız Bitcoin alımları nedeniyle 50 milyon dolardan fazla kaybetmesine rağmen Bukele, Bitcoin almaya devam etti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Tecrübeli Analistten Bitcoin için “Nükleer Bomba” Uyarısı!
Tecrübeli Analistten Bitcoin için “Nükleer Bomba” Uyarısı!
HSBC’den İlginç Açıklama: Metaverse Mü, Kripto Para Mı?
HSBC’den İlginç Açıklama: Metaverse Mü, Kripto Para Mı?
Dev Bitcoin Balinasından Dikkat Çeken Sözler: Güçlendiğini Düşünüyorum
Dev Bitcoin Balinasından Dikkat Çeken Sözler: Güçlendiğini Düşünüyorum
Ethereum Gitti “O” Geldi: Bitcoin’in Hemen Ardından 2’nci Sıraya Oturdu!
Ethereum Gitti “O” Geldi: Bitcoin’in Hemen Ardından 2’nci Sıraya Oturdu!
Bitcoin, Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin, Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Beklenen Rapor Yayımlandı: 2 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!
Beklenen Rapor Yayımlandı: 2 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!
İlk Fırsatta Büyük Çıkış Yapabilecek 4 Kripto Para!
İlk Fırsatta Büyük Çıkış Yapabilecek 4 Kripto Para!
Bitcoin’de 56 Milyon Dolar Kaybeden İsim Yeniden Başkan Adayı!
Bitcoin’de 56 Milyon Dolar Kaybeden İsim Yeniden Başkan Adayı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022