Bitcoin fiyatı yeniden 28.800 dolar bölgesinde ve devam eden düşüş yatırımcılar için pek sürpriz olmadı. İlerleyen saatlerde 28.300 ve 27.500 dolar desteklerini test edilmesi de sürpriz olmayacak. Piyasaya hakim olan korku yine Tether ile bağlantılı. Binance CEO’sunun durduk yere hedef aldığı en büyük stablecoin şimdi 1 doların az da olsa altında.

İçerik Rehberi 1 Kripto Paralarda Neler Oldu?

Kripto Paralarda Neler Oldu?

PayPal, Paxos Trust Co tarafından çıkarılan PayPal USD (PYUSD) adlı ABD doları destekli yeni bir stablecoin piyasaya sürdü. ABD doları mevduatları, kısa vadeli Hazine tahvilleri ve benzer nakit eşdeğerleri ile desteklenen PayPal USD (PYUSD) adlı yeni stablecoin eski BUSD ihraççısı şirket tarafından basılacak.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi;

“PayPal duyurusu, net bir düzenleyici çerçeve altında ihraç edildiği takdirde stablecoin’lerin 21. yüzyıl ödeme sistemimizin bir ayağı olarak umut vaat ettiğini gösteriyor.”

Spark Protocol

MakerDAO’nun kısa süre önce başlattığı borç verme platformu Spark Protocol, kullanıcıların web sitesine erişmek için VPN kullanmasını engelledikten sonra eleştirilere yol açtı. Kullanıcılar VPN açık olduğu sırada protokolün internet sitesine erişim sağlayamıyor.

DeFi analisti Chris Blec, 6 Ağustos’ta attığı bir tweet’te karardan “tiksindiğini” söyleyenler arasındaydı ve bunun yalnızca ABD’de değil, tüm dünyada VPN’lere yönelik genel bir yasak olarak etkili olduğunu vurguladı.

Coinbase İtiraz Ediyor

Borsanın hukuk müşavirine göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Coinbase’e dava açarak yasal süreci ihlal etti. Borsa 4 Ağustos’ta New York Bölge Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, SEC’in borsanın peşine düşerken “takdir yetkisini kötüye kullandığını ve menkul kıymetler yasalarına ilişkin kendi önceki yorumlarını terk ettiğini” söyledi.

SEC, Coinbase‘e 6 Haziran’da, kripto borsasının menkul kıymetler düzenleyicisinden bir Wells bildirimi almasından yaklaşık üç ay sonra dava açtı. SEC ayrıca Binance ve Hex’in kurucusu Richard Heart’a karşı da yasal işlemler yürütüyor.

Kanada Kripto Para Raporu

Kanada Merkez Bankası (BoC), 26 Temmuz’da yayınlanan bir BoC araştırmasına göre, ne piyasa koşulları ne de düzenlemeler Kanadalı kripto yatırımcılarının lehine hareket etmediği için 2022’de ülkedeki Bitcoin ve kripto para sahipliğinde bir düşüş olduğunu bildirdi.

Çalışma, Kanada merkez bankası tarafından yürütülen yıllık Bitcoin Omnibus Anketi’nden elde edilen ve 2021’de tanık olunan büyük kripto benimsemesinden bir gerileme gösteren verileri içeriyor. Kanadalı emeklilik fonunun FTX çöküşüyle yüz milyonlarca dolarlık kayıp yaşaması da büyük ses getirmişti.

Coinbase: Davayı Kazanacağız

Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, 3 Ağustos’taki ikinci çeyrek kazanç duyurusunda davayı kazanacaklarına kesin biçimde inandıklarını ifade etti. Bu açıklama, borsanın 2023’ün ikinci çeyreği için 663 milyon dolar net gelir açıklamasıyla geldi.

İlginç bir şekilde borsanın alım satım dışı geliri, işlem gelirindeki 327 milyon dolara kıyasla abonelik ve hizmetlerden gelen 335,4 milyon dolarlık net gelirle, çeyrekte alım satım gelirini aştı. Borsa şimdi BASE ağıyla gelirini daha da çeşitlendirmeyi amaçlıyor.