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  •   Nefesler Tutuldu Gözler 21:00 Kararında! Fed Kararı Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Nefesler Tutuldu Gözler 21:00 Kararında! Fed Kararı Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Özet

  • Fed bu akşam çok büyük ihtimalle 25bp faiz artışı yapacak.
  • 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasaya yön verecek.
  • Fed daha fazla sıkılaşma için bastırırken Bloomberg resesyonun yaklaştığını söylüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:45
26 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için Temmuz ayının en önemli günü geldi çattı. Yatırımcılar artık saatleri sayıyor. Tüm piyasaları etkileyecek Fed faiz kararı 1 haftadır büyük ölçüde şekillendi. Üyelerin açıklamaları ve gelen veriler ışığında şekillenen karar piyasaların da bunu fiyatlamasını sağladı. Peki bundan sonra ne olacak?

Fed Faiz Kararı

Bugün akşam 21:00’da Fed beklenen faiz kararını açıklayacak. Çok büyük ihtimalle 25bp artış yapıldığını göreceğiz. Kripto paraların negatif seyrini besleyen de büyük oranda buydu. Faizlerin Mart ayında tavana ulaşmasını bekleyen yatırımcılar şimdi net bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya. Önümüzdeki bir toplantıda daha artış yapılacağını düşünürsek mevcut seviyeden 50bp daha artış göreceğiz.

Yeni faiz artışları sıkılaşmanın artık sonuna gelindiğini gösterecek. Kripto para piyasaları da bu süreçte daha sıkı politikayı fiyatlıyor olacak.

Kripto Paralar Ne Olur?

Akşamki kararın ardından Fed başkanı tarafından yapılacak açıklamalar hayati öneme sahip olacak. Powell eğer beklendiği gibi aşırı şahin bir duruş benimserse 22:00’da kadar Bitcoin fiyatının hızlı satışlar yaşadığını görebiliriz. Faizlerin sürpriz biçimde artırılmaması ve Powell’ın sonraki toplantıya kadar gelecek verileri izleyeceğiz dediği senaryodaysa hızlı bir yükseliş göreceğiz. Sorun şu ki bugüne kadar Fed hep beklentiler doğrultusunda hareket etti yani faizlerin bu akşam artırılmaması oldukça düşük bir ihtimal.

Diğer taraftan Powell çekirdek enflasyonun gittikçe daha yapışkan hale geldiğinden bahsedebilir. Bu ay gelen işsizlik verisi de %4 hedefinden uzaktı. Bu durumda daha fazla sıkılaşma odağında açıklamalar görmemiz şaşırtıcı olmayacak. Peki bu denli hızlı sıkılaşmanın bir bedeli olmayacak mı? Bu bedel resesyon ve Bloomberg birkaç ay içinde ekonomik durgunluğun kendini net biçimde hissettirmesini bekliyor. Resesyon endişeleri kripto paraların orta vadeli görünümünü de karamsar hale getiriyor.

Akşam gelecek faiz kararıyla birlikte volatilite artacağı için özellikle vadeli işlemlerde her iki yöne atılan iğneler görebiliriz. Powell tarafından yapılacak açıklamalar Temmuz sonu ve Ağustos ayındaki Bitcoin fiyat performansını önemli ölçüde etkileyecek.

Altcoinlerin bir bölümü 600-800 günlük düşen trendleri bozmuşken en kötü senaryonun gerçekleşmesi hiç iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

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