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Bitcoin (BTC) uzun süredir içinde bulunduğu kısır döngüden çıkmayı başarırken, popüler bir analist yeni zirve için tarih verdi.

‘6 Ay İçerisinde..!

Kıdemli bir stratejisti, BTC’nin 20.000 dolarlık önemli bir psikolojik direnci kırması nedeniyle bu yıl Bitcoin için devasa bir ralli öngörüyor. Sektörde Credible Crypto olarak bilinen analist, 335.700 Twitter takipçisine, Bitcoin’in mevcut ayı piyasasında “resmi olarak” dip seviyeyi gördüğünü belirtti. Bitcoin, 21.000 doları geçerken uzmanlar enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde Fed’in kademeli olarak faiz artırımlarına son vereceğine inanıyor. Analiste göre, 21.500 doların üzerindeki bir hareket, BTC için yeni bir boğa piyasasına işaret edebilir. Bu durum, BTC‘yi önümüzdeki aylarda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabilir. Credible’a göre, BTC önümüzdeki 6 ay içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselirken kripto para piyasasının geri kalanı da ivme kazanacak.

Popüler bir indikatör olan Elliott Dalgası’nı kullanan Credible, Bitcoin’in uzun vadeli bir boğa piyasasının ortasında olduğunu ve geçen yılki derin düzeltmenin beş dalgalı bir yükseliş trendinin parçası olduğunu vurguluyor. Uzman, BTC‘nin şu anda beşinci dalga rallisine başlamanın eşiğinde olduğunu ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 150.000 dolara ulaşma yolunda olduğunu düşünüyor. Elliott Dlaga teorisi, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan ve kalabalık psikolojisine dayalı olarak gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımıdır. Teori, yükseliş eğilimi gösteren bir varlığın, birinci, üçüncü ve beşinci dalgaların güçlü dalgalanmalarla işaretlendiği beş dalgalı bir ralliye gittiğini belirtir. Bitcoin an itibariyle 20.740 dolardan işlem görüyor. Analistin nedefine ulaşması için BTC’nin %623’ten fazla yükselmesi gerekiyor.

Bitcoin, Birikim Sürecine Giriyor!

Analitik ve analiz şirketi Decentrader’ın kurucu ortağı Philip Swift’e göre Bitcoin kapitülasyondan birikim sürecine doğru hareket ediyor. Uzmana göre, Bitcoin’de dip görüldü ve BTC yoluna devam edecek. Bitcoin, haftalarca süren yatay hareketin ardından nihayet ivme kazandı. Bitcoin rallisinin FTX’in 5 milyar dolar değerinde nakit ve kripto paraya tekrar ulaştığını bildirildikten sonra geldiğini belirtmekte fayda var. Borsanın alacaklılara ödeme yapması bekleniyor Özellikle FTX çöküşü, Bitcoin’in 2022’de büyük oranda değer kaybetmesine neden oldu.