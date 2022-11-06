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Ne S&P 500 Ne Nasdaq, Bitcoin Yüzde 500 Yükselebilir! Tarih Verdiler!

Bitcoin için bomba bir iddia geldi. Fiyatın bir anda 100.000 dolar seviyesine geleceğine dair yapılan yorum yatırımcıyı heyecanlandıracak cinsten oldu.
01:30
6 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin, BTC’nin, S&P 500 ve Nasdaq’tan daha az volatiliteye sahip olması üzerine %500 daha yükselebilir. 14,11 milyar dolarlık yatırım yönetimi firması Ark Invest tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Bitcoin’in önümüzdeki iki yıl içinde 100.000 dolar veya daha fazlasına ulaşabileceğini öne sürüyor. Bulguları en iyi kripto para biriminin tarihsel analizinden elde edilen rapor, Bitcoin’in S&P 500 ve Nasdaq’tan daha az değişken hale geldiğini belirtiyor.

Bitcoin Yüzde 500 Yükselebilir

Ark Invest’te kripto analisti olan Yassine Elmandjra, “volatilite en son bu kadar düşük olduğunda, Bitcoin bir yıldan kısa bir süre içinde 9.000 dolardan 60.000 dolara yükseldi” şeklinde bir tweet attı ve Bitcoin’in bir sonraki boğa koşusunda %500’lük bir hareket daha yapabileceğini öne sürdü.

Rapora göre, uzun vadeli sahipler (LTH) de 2015-2016 ve 2018-2019 ayı piyasalarına benzer bir senaryo olan derin kayıplarla işlem görüyor gibi duruyor. Bu durum, piyasanın en karanlık aşamasında olabileceğini ve sürdürülebilir bir fiyat dönüşünün kapıda olduğunu gösteriyor olabilir.

Bitcoin madencilerinin, operasyonlarını sürdürmek için varlıklarını tasfiye etmeye çalıştıkları için son çeyrekte en büyük satıcılardan bazıları olduğu bildirdi. Rapora göre, madencilerin satış baskısı azaldı ve bu da yılsonuna doğru piyasanın toparlanacağı beklentisini korumaya istekli olduklarının bir işareti olabilir.

Raporda, “madenciler artan hash oranı ve düşen fiyatların baskısıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen, bilançoları ve çıkışlarıyla ölçüldüğü üzere satış baskıları azalmış durumda” denildi.

Buna göre, Bitcoin’in volatilitesinin kritik düşük seviyelere gerilemesinin yanı sıra, hisse senetleri ve döviz çiftlerini sarsan olumsuz makroekonomi karşısındaki istikrarı da bir dibe işaret ediyor. Bitcoin’in 30 günlük gerçekleşen volatilitesi, Ekim 2016’dan bu yana ilk kez neredeyse GBP ve EURO’nunkine eşitti.

CEO’da Tahminde Bulundu

Bu haftanın başlarında Ark Invest’in kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, Bitcoin’in “önümüzdeki on yıl içinde” 100.000 dolar seviyesine ulaşacağını yineledi. Bloomberg’den Tom Mackenzie’ye konuşan fon yöneticisi, büyümenin büyük olasılıkla, fiyatların düşmesiyle varlığa giderek daha fazla ilgi gösteren kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirileceğini belirtti.

Görünüşe göre kurumlar hamlelerini yapıyorlar. Mevcut 20.000 dolar fiyat seviyesini, 70.000 dolara geçmişte ulaşıldığı gördükleri için bir yatırım fırsatı olarak kabul ediyorlar.

Bu arada Bitcoin, 18.814 dolarlık destek ve 23.460 dolarlık direnç ile üst üste üçüncü ay boyunca bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Bununla birlikte, en iyi kripto para birimi, son üç haftada %16’nın biraz üzerinde büyüyen olumsuz bir makro ortamla karşı karşıya kalmasına rağmen çok fazla güç sergiledi. Ark Invest’e göre, Bitcoin için yakında volatilitede bir genişleme beklenmeli ve bu da olumlu olursa kısa vadede fiyatını 25.000 dolara çıkarabilir.

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