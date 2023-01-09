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Ne Shiba Ne Doge! Bakın Hangi Memecoin Onları Geride Bıraktı? Memecoin’ler Neden Yükseliyor?

Kripto paralarda memecoin rüzgarı da esmeye devam ediyor. Son veriler incelendiğinde bazı coin'lerin yükseldiği net bir biçimde görüldü.
21:50
9 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatının 17.200 doların üzerine çıkması ve yatırımcıların makroekonomik koşullar konusunda daha fazla yükselişe geçmesiyle birlikte bugün birçok altcoin, daha geniş kripto piyasasıyla birlikte yükseldi.

Pazar günü öğleden sonra saat 10:50 itibariyle Shiba Inu ve Dogecoin meme token’larının fiyatı sırasıyla %5,5 ve %8,5 daha yüksek işlem gördü. Bu arada, ApeCoin’in fiyatı da yaklaşık %15 arttı.

Peki Ne Oldu?

Kripto yükselişinin ana nedeni, yatırımcıların enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla güven duymasıyla bağlantılı gibi görünüyor; bu da Federal Rezerv’in faiz artırım hareketini bir an önce sona erdirmesine yol açabilirmiş gibi görünüyor.

Kırk yıldır görülen en yüksek enflasyon seviyelerinden bazılarıyla mücadele etmek için Federal Rezerv, yılın başında gösterge gecelik borç verme oranını sıfırdan %4,25 ila %4,5 aralığına yükseltti ki bu çok kısa bir süre içinde büyük bir sıçrama oldu.

Bu durum kripto piyasasını gerçekten çökertti çünkü daha riskli varlıklardan kaçan ve faiz artışları nedeniyle artık daha yüksek getiriye sahip olan daha güvenli varlıklara akın eden yatırımcılar için bir riskten kaçış ortamı yarattı. Kripto paralar, piyasadaki en riskli varlıklardan birisi olarak kabul ediliyor çünkü kripto paralara gerçekten değer biçmenin gerçek bir yolu yok.

Ancak son birkaç aydır, tüketici fiyatları çok daha yavaş bir hızda artıyor ve bazı yatırımcıların enflasyonun zirveye ulaştığını ve soğumaya devam edeceğini düşünmesine neden oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yavaşladığı ancak işsizlik oranının inatçı bir şekilde düşük kaldığı fikrini desteklemek için işgücü piyasasının daha fazla çatlak göstermesi gerektiğini söyledi. Fed’in faiz artırımları işsizlik oranını yükseltmeden enflasyonu düşürebilirse, Fed yumuşak bir iniş gerçekleştirmeyi başarabilir.

State Street Global Advisors’ın baş ekonomisti Simona Mocuta, Reuters’a verdiği bir röportajda Cuma günkü istihdam verilerini yumuşak iniş söyleminin somutlaşmış hali yavaşlayan ücret artışıyla güçlü bir işgücü piyasasına sahip olabileceğiniz fikri olarak nitelendirdi.

Peki Bundan Sonra Ne Olabilir?

Birçok yatırımcının mümkün olduğunu düşündüğü Fed’in bu yıl faiz indirimine gitmesi, hisse senetlerinin yanı sıra kriptolar için de iyi olabilir ve potansiyel olarak yatırımcıların bir kez daha risk alma yaklaşımını benimsemelerini sağlayabilir. Bu Cuma açıklanacak olan yeni enflasyon verilerini takip etmek faydalı olabilir.

Shiba Inu ve Dogecoin piyasa değeri açısından ilk 20’de yer alan iki kripto para birimi, bu nedenle Fed’in bir pivotu veya faiz indirimi olursa ve kripto piyasası sıçrarsa, bu iki kripto para biriminin de fayda sağlaması ihtimal dahilinde olabilir.

ApeCoin, pandemi sırasında bir noktada koleksiyonundaki NFT’ler yüz binlerce dolara satıldığını gören Bored Ape Yacht Club ile olan bağları nedeniyle ilginç bir altcoin olarak varlığını sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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