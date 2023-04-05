Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Ne Ne Shiba Ne LUNC! Bakın Hangi Altcoin Milyarlarca Adet Yakılmış! Fiyat Artacak Mı?

Ne Ne Shiba Ne LUNC! Bakın Hangi Altcoin Milyarlarca Adet Yakılmış! Fiyat Artacak Mı?

Gözde altcoin tüm rakiplerini geride bırakarak aktif kullanıcı sayısında zirveye yerleşti. Peki buna neden olan şeyler neler olabilir?
23:35
5 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

TRON (TRX) en çok günlük aktif kullanıcıya sahip blok zinciri olma konumunu korudu. Ağ, piyasa değeri oldukça yüksek olan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin (BNB) gibi büyük piyasa oyuncualarını bile geride bırakıyor.

Tron İçin Daha Fazla Büyüme

Son birkaç gün içinde TRON ağındaki kullanıcı sayısı açısından daha fazla büyümeyi destekleme potansiyeline sahip birkaç gelişme yaşandı. Örneğin, Justin Sun TRON’da BNB’nin başlatıldığını doğruladı. Sun, bir TRON Topluluğunun tweet’ine yanıt verirken bu doğrulamayı yaptı.

Ayrıca, 5 Nisan 2023 tarihinde Sun tarafından bir başka önemli duyuru daha yapıldı. Son tweet’ine göre, TRON ve Bittorrent zkEVM’yi ekosisteme dahil etmenin yollarını arıyordu. Ayrıca, herhangi bir entegrasyon planının hala keşif aşamasında olduğunu ve eyleme geçirileceklerine dair bir güvence olmadığını belirtti.

Yeni TRON Stake 2.0 Güncellemesi!

Bu arada, Luganodes’in TRON’un 84 numaralı teklifine evet oyu vermesiyle TRON Stake 2.0 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Öneri, Stake 2.0’ı tanıtarak ağ kaynaklarının ve oylama yönetiminin esnekliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Teklif kabul edilirse, TRON’un 2023’ün başından bu yana zaten yükselişte olan ağ değerini daha da artırmasına yardımcı olabilir.

TRON’un ekosistemi büyümeye devam ederken, ağ da token yakma oranıyla tutarlı kaldı. TRON DAO’nun son tweet’ine göre, ağ bugüne kadar 16 milyardan fazla TRX token’ı yaktı. Token’ın deflasyonist özellikleri göz önüne alındığında bu büyük bir başarıdır. Ancak, artan yakımın token fiyatı üzerinde önemli bir olumlu etkisi olmadı. Bu yazının yazıldığı sırada, 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 0,06655 dolardan işlem görüyordu.

TRX İçin Yükseliş Mümkün Mü?

TRX’in zincir üzerindeki performansına bakıldığında, yakın vadede token’dan ne beklenebileceği daha iyi anlaşılmakta. Token, pozitif Binance fonlama oranından da anlaşılabileceği üzere vadeli işlemler piyasasında talep görmeye devam etti.

Son dönemde elde ettiği başarılar sayesinde TRX’e yönelik olumlu duygular da yüksekti. TRX’in geliştirme faaliyetleri yukarı yönlü seyrediyordu ve bu da genel olarak olumlu bir sinyaldi. Ancak yatırımcılar, LunarCrush’ın verilerinden de anlaşılacağı üzere, TRX’in olası fiyat hareketi konusunda kararsız görünüyordu. Grafiğe göre, TRX’in hem yükseliş hem de düşüş eğilimleri son yedi gün içinde büyük düşüşler kaydederek piyasada TRX ile ilgili kafa karışıklığını yansıttı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
Beklenen Yorum Geldi! BTC,ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Ters Köşe Olmayın!
Bitcoin Yükselir mi? Yıllara Göre Bitcoin Fiyat Tahmini: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 2030!
Bitcoin Yükselir mi? Yıllara Göre Bitcoin Fiyat Tahmini: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 ve 2030!
2021’in Kasım Ayından Beri İlk Kez! Piyasa Gurusu Bu Altcoin İçin İşaret Fişeğini Ateşledi!
2021’in Kasım Ayından Beri İlk Kez! Piyasa Gurusu Bu Altcoin İçin İşaret Fişeğini Ateşledi!
Hepsinde Büyük Yükselişin Fitili Ateşlendi! İşte Nisan Ayında Patlamaya Hazır 3 Altcoin!
Hepsinde Büyük Yükselişin Fitili Ateşlendi! İşte Nisan Ayında Patlamaya Hazır 3 Altcoin!
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
Rüzgar Tersine Döner Mi? Ripple (XRP) Kaç Dolar Olur? İşte XRP Geleceği!
Rüzgar Tersine Döner Mi? Ripple (XRP) Kaç Dolar Olur? İşte XRP Geleceği!
Binance ve Coinbase Hedefte! Ünlü Analitik Şirketinden Olay Rapor!
Binance ve Coinbase Hedefte! Ünlü Analitik Şirketinden Olay Rapor!
Dogecoin’de Yükseliş Bitti Mi? Satıcılar Neden Baskın Gelmeye Başladı? Bitcoin Fiyatına Dikkat!
Dogecoin’de Yükseliş Bitti Mi? Satıcılar Neden Baskın Gelmeye Başladı? Bitcoin Fiyatına Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kaçırmayın! Kripto Dünyasının Yıldız İsmi, BTC, SOL ve 2 Altcoin İçin Büyük Fırsatı Açıklıyor!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Merkezsiz Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023