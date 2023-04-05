Gözde altcoin tüm rakiplerini geride bırakarak aktif kullanıcı sayısında zirveye yerleşti. Peki buna neden olan şeyler neler olabilir?

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TRON (TRX) en çok günlük aktif kullanıcıya sahip blok zinciri olma konumunu korudu. Ağ, piyasa değeri oldukça yüksek olan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin (BNB) gibi büyük piyasa oyuncualarını bile geride bırakıyor.

Tron İçin Daha Fazla Büyüme

Son birkaç gün içinde TRON ağındaki kullanıcı sayısı açısından daha fazla büyümeyi destekleme potansiyeline sahip birkaç gelişme yaşandı. Örneğin, Justin Sun TRON’da BNB’nin başlatıldığını doğruladı. Sun, bir TRON Topluluğunun tweet’ine yanıt verirken bu doğrulamayı yaptı.

Ayrıca, 5 Nisan 2023 tarihinde Sun tarafından bir başka önemli duyuru daha yapıldı. Son tweet’ine göre, TRON ve Bittorrent zkEVM’yi ekosisteme dahil etmenin yollarını arıyordu. Ayrıca, herhangi bir entegrasyon planının hala keşif aşamasında olduğunu ve eyleme geçirileceklerine dair bir güvence olmadığını belirtti.

Yeni TRON Stake 2.0 Güncellemesi!

Bu arada, Luganodes’in TRON’un 84 numaralı teklifine evet oyu vermesiyle TRON Stake 2.0 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Öneri, Stake 2.0’ı tanıtarak ağ kaynaklarının ve oylama yönetiminin esnekliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Teklif kabul edilirse, TRON’un 2023’ün başından bu yana zaten yükselişte olan ağ değerini daha da artırmasına yardımcı olabilir.

TRON’un ekosistemi büyümeye devam ederken, ağ da token yakma oranıyla tutarlı kaldı. TRON DAO’nun son tweet’ine göre, ağ bugüne kadar 16 milyardan fazla TRX token’ı yaktı. Token’ın deflasyonist özellikleri göz önüne alındığında bu büyük bir başarıdır. Ancak, artan yakımın token fiyatı üzerinde önemli bir olumlu etkisi olmadı. Bu yazının yazıldığı sırada, 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 0,06655 dolardan işlem görüyordu.

TRX İçin Yükseliş Mümkün Mü?

TRX’in zincir üzerindeki performansına bakıldığında, yakın vadede token’dan ne beklenebileceği daha iyi anlaşılmakta. Token, pozitif Binance fonlama oranından da anlaşılabileceği üzere vadeli işlemler piyasasında talep görmeye devam etti.

Son dönemde elde ettiği başarılar sayesinde TRX’e yönelik olumlu duygular da yüksekti. TRX’in geliştirme faaliyetleri yukarı yönlü seyrediyordu ve bu da genel olarak olumlu bir sinyaldi. Ancak yatırımcılar, LunarCrush’ın verilerinden de anlaşılacağı üzere, TRX’in olası fiyat hareketi konusunda kararsız görünüyordu. Grafiğe göre, TRX’in hem yükseliş hem de düşüş eğilimleri son yedi gün içinde büyük düşüşler kaydederek piyasada TRX ile ilgili kafa karışıklığını yansıttı.