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Ne Dogecoin Ne Shiba Inu! Piyasa Gurusuna Göre Bu 3 Altcoin Fena Patlayacak!

Yakından takip edilen kripto para analisti RookieXBT sert yükselmesini beklediği 3 altcoin'i paylaştı. İşte analistin izleme listesinde o altcoin'ler.
11:45
11 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar, Bitcoin‘in (BTC) 30 bin doları geçmesinin ardından hareketlenen kripto para piyasasında altcoin’lerin yapacağı fiyat hareketlerine odaklanmış durumdalar. Yakından takip edilen kripto para analisti RookieXBT sert yükselmesini beklediği 3 altcoin’i paylaştı. İşte analistin izleme listesinde o altcoin’ler.

Analistin İzleme Listesindeki 3 Altcoin

Yakından takip edilen kripto para analisti RookieXBT, Solana (SOL), Aptos (APT) ve Fantom‘da (FTM) sert yükselişler beklediğini belirterek yatırımcılara hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu. Analistin paylaştığı günlük zaman dilimindeki SOL fiyat grafiğine bakıldığında popüler altcoin’in 2022’nin ortasından bu yana varlığını koruyan düşen trend çizgisinin aşmak üzere olduğu görülüyor. SOL‘da büyük bir alım yaptığını belirten RookieXBT, altcoin’in düşen trend çizgisinin geçmesi halinde fiyatının arttıkça artmasını öngörüyor.

Solana’nın ardından APT ve FTM için 6 saatlik fiyat grafiklerini paylaşan RookieXBT, her iki altcoin’in de teknikte yükselmek için hazır olduğunu belirterek güzel bir ralli yapabileceklerini söyledi. Analistin paylaştığı fiyat grafiklerine bakıldığında APT ve FTM’nin Şubat ayının ortasından bu yana varlığını koruyan düşen trend çizgisinin geçmenin eşiğinde olduğu ve her iki altcoin’inde düşen trend çizgisini kırıp geçmesi halinde sert şekilde yükselebileceği görülüyor.

APT, FTM ve SOL’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verilere göre Aptos ağının yerel varlığı APT, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 6’nın üzerinde yükselişle 11,72 dolardan işlem görüyor. APT için mevcut fiyat seviyesi düşen trend çizgisinin geçmek üzere olduğu anlamına geliyor.

Veriler, SOL’un gün içinde yüzde 10,76 yükselişle 22,44 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, Solana ağının yerel varlığı SOL’un düşen trend çizgisinin geçtiği anlamına geliyor. Yatırımcılar, kırılımın teyiti için trend çizgisinin üzerinde en az bir günlük mum kapanışı bekleyebilir.

Öte yandan Fantom ağının yerel varlığı FTM’de son 24 saatte yüzde 7,58 yükselişle 0,4885 dolardan işlem görüyor. Bu, FTM’nin de düşen trend çizgisinin geçmek üzere olduğu anlamına geliyor.

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