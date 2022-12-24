Rekt Capital, Bitcoin'in (BTC) ayı piyasasına dönük sıkıntılarının sona ermesi konusunda bir zaman çizelgesi paylaştı. Analist, ayrıca üç popüler altcoin'in yatırımcısını uyardı.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, Bitcoin‘in (BTC) ayı piyasasına dönük sıkıntılarının sona ermesi konusunda bir zaman çizelgesi paylaştı. Analist, ayrıca üç popüler altcoin’in yatırımcısını uyardı.

Analistin Bitcoin Analizi

Anonim kripto para analisti Rekt Capital, 325 binden fazla Twitter takipçisini geçen yılki boğa piyasası ile kıyaslama yaparak BTC‘nin mevcut ayı piyasası zaman çizelgesi konusunda güncelledi:

Bitcoin boğa piyasasının 69 bin dolar ile zirve yapmasından bu yana yaklaşık 400 gün geçti. Bu da ayı piyasasının sonuna yaklaşıldığı anlamına geliyor. Geçmiş veriler BTC ayı piyasalarının bir önceki boğa piyasası zirvesinden yaklaşık 365 gün sonra mutlak dip fiyatını bulduğunu gösteriyor.

Yazım sırasında 16 bin 831 dolardan işlem gören Bitcoin için kritik seviyeleri işaretleyen analist, “BTC hala yaklaşık 17 bin 150 dolar direncinin altında (mavi) işlem görüyor. 17 bin 150 doların altında bir aylık mum kapanışı muhtemelen bu seviyeyi direnç olarak teyit edecek ve BTC’yi yaklaşık 15 bin 400 doların altına geri gönderecek. Özellikle Kasım ayından bu yana bu kadar zayıf bir tepkinin ardından yaklaşık 15 bin 400 doların yeniden test edilmesi başarısız olabilir.

Analistin Radarındaki Altcoin’ler

Bitcoin’in ardından dikkatini Ethereum‘un (ETH) rakibi Cardano‘ya (ADA) çeviren Rekt Capital, altcoin’in yatırımcılarının daha fazla problemle karşı karşıya kalacaklarını öngörüyor:

Bir süre için aşağıda önemli bir destek olmadığından, ADA‘nın hala daha fazla aşağı yönde hareket etme ihtimalini var ADA için bir sonraki ana destek 0,15 dolar seviyesinde. Bu güncel fiyatlarla yüzde 40’lık bir düşüş anlamına geliyor.

Cardano‘nun ardından işlemleri takip edilemez hale getirmek için özel olarak tasarlanmış bir kripto para olan Monero‘ya (XMR) geçen analist, “Dağıtılmadan önce yaklaşık 1.5 yıl boyunca siyah aralıkta yüksek seviyelerde seyretti. XMR o zamandan bu yana çöküşü teyit etmek için Düşük Menzili yeni bir dirence dönüştürdü. Buradan red yemeye devam etmesi halinde XMR tarihi Birikim Aralığını (yeşil) tekrar ziyaret edebilir.” ifadelerini kullandı.

Rekt Capital, son olarak Basic Attention Token‘ı (BAT) analiz ederek gizlilik tarayıcısı token’ının gelecek yılın başlarında fiyatının düşebileceğini öngörüsünde bulundu: