Kasım ayında piyasada yükseliş beklediğini açıklayan ve son dip seviyeden Bitcoin (BTC) satın alan birkaç kripto para yatırımcısından biri olan kripto para analisti DonAlt, BTC'de kar etmek isteyenlerin nerede ve ne zaman satış yapabileceğini ortaya koyan yol haritasını paylaştı.

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Kasım ayında piyasada yükseliş beklediğini açıklayan ve son dip seviyesinden Bitcoin (BTC) satın alan birkaç kripto para yatırımcısından biri olan kripto para analisti DonAlt, BTC’de kar etmek isteyenlerin nerede ve ne zaman satış yapabileceğini ortaya koyan yol haritasını paylaştı.

Analistin Bitcoin İçin Yol Haritası

Anonim kripto para analisti DonAlt, Weekly Open’ın yeni sayısında kripto para piyasasının 2020’de olduğu gibi hareket ettiğini, BTC’nin önemli bir güç gösterdiğini ve her düşüşten sonra hızla toparlandığına dikkat çekti. Ancak analist, BTC için sıkıntılı olabilecek bir bölgenin haritasını çıkararak yatırımcıları uyardı.

DonAlt, elindeki BTC miktarını azaltmayı düşünebileceği bir nokta olarak yaklaşık 30 bin dolarda bulunan akümülasyon bölgesine dikkat çekti. Bitcoin için bu seviye 2022’nin Mayıs ve Haziran aylarında önemli bir akümülasyon bölgesiydi.

Kripto para analisti duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bence gerçekten satış yapıp kar almak isteyeceğiniz seviyelere yaklaşıyoruz. Aptalca bir şekilde 16 bin dolardayken yükseliş beklemeye başladım, aptalca bir şekilde 19 bin dolarda ve 20 bin dolarda da aynı şeyi yaptım ama 20 bin doların ortalarından 30 bin doların altlarına kadar olan bölgeler bence sorun yaşamaya başladığınız bölgeler. 30 bin dolarda bu tür bir geçmiş akümülasyon bölgesi olduğu göz önüne alındığında bu noktada bir sonraki yukarı yönde hareketi muhtemelen satmak satış için değerlendireceğim.” dedi.

DonAlt, ihtiyatlı hareket ediyor olmasına rağmen Bitcoin’in 32 bin doları kırıp geçmesi halinde her şeyin yükselebileceğini belirterek şunları söyledi:

32 bin doların üzerinde beyninizi kapatmanız ve temelde akışa devam etmeniz gereken bir seviyeye gelmeye başlıyor sanırım. Ama bu benim için de zor olacak. Sanırım 30 bin dolar civarındaki herhangi bir nokta muhtemelen bazı pozisyonları gevşetmeye başlayacağım bir nevi kar alacağım nokta olacak.

Litecoin (LTC) İçin “Bekleyeceğim” Açıklaması

Litecoin‘i (LTC) Kasım ayındaki yaklaşık 60 dolarlık dip seviyesinden satın alan DonAlt, şu anda 96 dolar seviyesinde bulunduğuna ve BTC’nin direnç seviyesine ulaşmasından endişe duysa da ve en büyük kripto paranın duvara çarpma ihtimaline inansa da LTC’lerini satmayı planlamadığını söyledi: