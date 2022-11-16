Kripto para piyasası yeni bir kriz ile mücadele ederken, önde gelen analistler Bitcoin'in (BTC) hangi yöne gideceğine dair analizlerini paylaşmaya devam ediyor.

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Kripto para piyasası yeni bir kriz ile mücadele ederken, önde gelen analistler Bitcoin’in (BTC) hangi yöne gideceğine dair analizlerini paylaşmaya devam ediyor.

Teknik Veriler ve Kritik Seviye!

Bitcoin (BTC), 17.000 doların altında işlem görürken, yeni bir durgun fiyat hareketi ile dar bir aralıkta yer alıyor. Son haftalarda kritik bir destek noktası görevi gören 18.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi, düşüşün derinleşebileceğine dair endişeleri artırdı. Son fiyat hareketinin ardından, önde gelen medya kuruluşlarından Kitco News analisti Jim Wyckoff, hem teknik göstergelerin hem de piyasadaki genel durum nedeniyle Bitcoin’in değer kaybetmeye devam edeceğini öngörüyor. Analiste göre, BTC, son satış baskısından sonra tekrar denge kurmak için çalışıyor. Son fiyat hareketi, günlük grafikte düşüş eğilimi gösteren bir flama modeli oluşturdu. Uzman, hem satış baskısı hem de mevcut teknik model nedeniyle düşüşün kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.

Diğer bir analist Moustache ise Bitcoin‘in 15.800 bölgesinde kalması gerektiğini belirtti. Analiste göre, bu seviyenin kaybedilmesi durumunda, Bitcoin 13.0000 dolara çakılabilir. FTX krizinin etkileri devam ederken, analistler BTC’nin yaşanan deprem sonucu 10.000 dolar seviyesine düşmesini bekliyordu. Bitcoin yeni bir konsolidasyon sürecine girerken, hızlı bir şekilde toparlanmayı başardı. Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %1 düşüşle an itibariyle 16.862 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Düşmanlığı Yine Hortladı!

Mevcut krize ve sert düzeltmeye rağmen, önde gelen isimler, BTC‘nin büyük olasılıkla kripto kışında hayatta kalacağına inanıyor. Bu doğrultuda Tesla CEO’su Elon Musk, Bitcoin’in hayatta kalma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü ancak ayı piyasasının daha da uzayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bununla birlikte, son FTX krizi nedeniyle Bitcoin karşıtları yine sahneye çıktı. Berkshire Hathaway başkan yardımcısı Charlie Munger kripto paraları ”dolandırıcılık ve hayal ürünü” olarak nitelendirdi.

Bitcoin hakkında daha fazla şüpheciliğe yol açan FTX krizi, piyasayı etkilemeye devam edecek. Bitcoin, FTX çöküşünden kurtulurken, daha fazla borsa rezerv kanıtlarını yayınlamaya devam ettikçe piyasada yeniden bir güven hissi oluşabilir. Bununla birlikte, olası bir düzenleyici hamle ve makroekonomik faktörler, Bitcoin’in fiyatını beklentilerini belirlemede hala merkezi konumdadır. Fed’in faiz politikası en etkili unsur olacak.