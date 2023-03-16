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  •   Nadir Görülen Bir Şey! Kripto Gurusu Bu Hafta Sonu Bitcoin (BTC) Sizi Şaşırtacak Dedi!

Nadir Görülen Bir Şey! Kripto Gurusu Bu Hafta Sonu Bitcoin (BTC) Sizi Şaşırtacak Dedi!

Cumartesi ve Pazar günü kripto para yatırımcıları için hareketli geçebilir. Kripto uzmanı bunu bekliyor.
17:55
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları devam eden bankacılık krizinin ortasında merkez bankalarının gözünün korkmasını bekliyor. Ancak Avrupa Merkez Bankası bugün yaptığı 50bp artışla beklentilerin gerçekleşmeyebileceğini gösterdi. Şimdilik gözler Fed kararında ve 22 Mart akşamına kadar Bitcoin cephesindeki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi 19.500 dolarlı seviyelere hızlı bir şekilde düştükten sonra aynı hızda 26.500 dolara dayandı. Şimdilik 24.700 dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor ancak dolar endeksi AMB’nin hamlesine rağmen 104’ün üstünde. Bitcoin fiyatı son dönemdeki geçici düşüşünü konsolide ediyor ve volatilite yeniden artacak gibi görünüyor. Özellikle türev piyasalara giren stablecoinler her iki yöne hareketliliğin artabileceğinin sinyalini verdi. Geniş çaplı belirsizliğin ortasında, Twitter’da @Ali_Charts hesabını kullanan üst düzey piyasa analisti Ali, kripto para biriminin bir Bullish Megaphone pattern’i oluşturduğunu yazdı.

Ona göre, bu nadir model BTC’yi geçtiğimiz hafta yaşandığı gibi hafta sonunda yukarı çekmeye hazırlanıyor. Eğer Ali’nin tahmini doğru çıkarsa bu hafta sonu Fed öncesinde Bitcoin ve altcoinlerin ciddi kazançlar getirdiğini görebiliriz.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Son yükseliş dalgasının durulması artan Bitcoin hakimiyetiyle birlikte altcoin yatırımcılarına geçmişi hatırlatıyor. Boğa sezonunun erken dönemlerinde Bitcoin hızla yükselirken altcoinlerin BTC paritesinde eridiğine şahit oluruz. Bu Bitcoin’e artan talebin altcoinlerdeki ilgiyi zayıflatmasının bir sonucudur. Birçok yatırımcı yine benzer bir sürecin yaşanacağı beklentisiyle Bitcoin’e daha fazla talep gösteriyor. Hacim ve yükselen BTCD bunu doğruluyor. Diğer taraftan piyasaların güçlü bir yükseliş dönemi yaşayabilmesi için bu şart.

Altcoinlerin genelinde cılız, bazılarında radikal yükselişler görürken Bitcoin’in çok daha hızlı toparlandığına şahit olabiliriz. Bunun bir sonraki evresi Bitcoin yerel zirvesine ulaştıktan sonra likiditenin altcoinlere döndüğü zamandır. Bu yaşanmaya başlandığında Bitcoin daha volatilite gösterirken altcoinler genelinde hızlı yükselişler göreceğiz. Elbette bu senaryo Fed’in 22 Mart akşamı artık ayağını gazdan çektiğini açıklamasıyla tetiklenebilir. Şimdilik likidite konusunda gerekli tüm desteği vereceğini açıklayan kurum bankaların iflasını politikasından dönmek yerine böyle aşmayı hedefliyor.

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