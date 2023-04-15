Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Müjdeyi Verdi! Bu Altcoinde Yenilik Sonrasında Yüzde 88 Artış!

Müjdeyi Verdi! Bu Altcoinde Yenilik Sonrasında Yüzde 88 Artış!

Popüler kripto para birimi duyurduğu yenilik sonrasında fiyatı uçuşa geçti! Token'da yükseliş fırtınası devam edecek mi? İşte detaylar!
10:31
15 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cosmos’un (ATOM) token’ı, Blockchain tabanlı likit staking protokolü Stride’ın (STRD), platformun teşvik programını güncellemesinden sonra yükseldi.

STRD’de Yüzde 88 Artış!

7 Nisan tarihinde Stride, merkezi olmayan borsalarda stToken likiditesini sağlamak için teşvik olarak dağıtılan STRD token’larının sayısını önemli ölçüde azaltan 60 günlük bir likidite teşvik programı başlattığını duyurdu. Kripto para birimi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her şeyden önce, şu anda teşvik olarak günde yaklaşık 27.000 STRD azaltılıyor. Ancak bu yeni teşvik programı 7 Nisan’da yürürlüğe girdiğinde, bu oran günde 7.100 STRD’ye düşürecek. Bu durumda yaklaşık %70’ten fazla bir düşüşü temsil ediyor.

Bununla birlikte protokol, teşvik olarak kullanılan STRD’nin çoğunun diğer token’larla değiştirileceğini öne sürerek konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Teşvik için kullanılan token’lar değiştirilse de, stToken sahipleri ve stToken likidite sağlayıcıları, Stride DAO’nun stToken likiditesini süresiz olarak teşvik etmeye devam edeceğinden ve gelecekteki değişiklikler hakkında her zaman önceden yeterli rehberlik sağlanacağından emin olabilirler.

STRD’den Yenilik!

Protokol ayrıca büyük teşvikler vermenin blok zincirini daha merkezi hale getirdiğini ancak bunun uzun vadede mümkün olmayacağını ileri sürdü. Yeni programın muhtemelen 60 gün daha yenileneceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Devasa teşvik programları sürdürülebilir değil. Artık Stride, Cosmos’ta %80’in üzerinde likit staking pazar payına ve çok sayıda entegrasyona ulaştığına göre, odak sürdürülebilirliğe kayabilir. İleriye dönük olarak, stToken alım satım likiditesini sürdürülebilir bir şekilde sağlamaya odaklanılacaktır.

Kripto para biriminin fiyatı, değişikliklerin ardından etkileyici kazançlar görüyor. Token yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %34,6 oranında bir artışla 1,95 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ABD verilerinin sonrasında yükseliş ivmesine geçti. BTC’nin yakaladığı fiyat artışı sonrasında uzun süredir aşılmayan 30.000 dolar seviyesini geride bıraktı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!
Yatırımcılar Bu Altcoin’leri Dilinden Düşürmüyor! Ethereum, Shiba, Dogecoin, Solana… Listede Yok Yok!
Son Boğanın Yıldızı İçin Yükseliş Vakti! Bu Altcoin’in Yüzde 120’nin Üzerinde Yükselmesi Bekleniyor!
Son Boğanın Yıldızı İçin Yükseliş Vakti! Bu Altcoin’in Yüzde 120’nin Üzerinde Yükselmesi Bekleniyor!
8 Yıllık Sessizlik 10.5 Milyon Dolarlık İşlemle Son Buldu! Popüler Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik!
8 Yıllık Sessizlik 10.5 Milyon Dolarlık İşlemle Son Buldu! Popüler Altcoin’de Dikkat Çeken Hareketlilik!
Hem TVL’si Hem İşlem Hacmi Arttı! Veriler Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Hem TVL’si Hem İşlem Hacmi Arttı! Veriler Bu Altcoin’deki Yükselişin Devam Edeceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin İçin Para Çekme Talepleri Hızla Artıyor! 3 Milyar Doları Aştı!
Bu Altcoin İçin Para Çekme Talepleri Hızla Artıyor! 3 Milyar Doları Aştı!
Bu Altcoin OKX Borsasının Yaptığı Duyuru İle Yüzde 20 Fırladı! Yükselişin Devam Etmesi Bekleniyor!
Bu Altcoin OKX Borsasının Yaptığı Duyuru İle Yüzde 20 Fırladı! Yükselişin Devam Etmesi Bekleniyor!
Bu Altcoin’de Binance Etkisi! Şok Eden Artış! En Büyük Rakibine Kafa Tutuyor!
Bu Altcoin’de Binance Etkisi! Şok Eden Artış! En Büyük Rakibine Kafa Tutuyor!
Popüler 3 Altcoin Patlamak Üzere! İşte Fiyat Hedefleri!
Popüler 3 Altcoin Patlamak Üzere! İşte Fiyat Hedefleri!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Shapella ETH ve 2 Kripto Paraya Yaradı! ATH Seviyesine Ulaşabilir Mi? LDO Coin Yorum!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023