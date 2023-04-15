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Cosmos’un (ATOM) token’ı, Blockchain tabanlı likit staking protokolü Stride’ın (STRD), platformun teşvik programını güncellemesinden sonra yükseldi.

STRD’de Yüzde 88 Artış!

7 Nisan tarihinde Stride, merkezi olmayan borsalarda stToken likiditesini sağlamak için teşvik olarak dağıtılan STRD token’larının sayısını önemli ölçüde azaltan 60 günlük bir likidite teşvik programı başlattığını duyurdu. Kripto para birimi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her şeyden önce, şu anda teşvik olarak günde yaklaşık 27.000 STRD azaltılıyor. Ancak bu yeni teşvik programı 7 Nisan’da yürürlüğe girdiğinde, bu oran günde 7.100 STRD’ye düşürecek. Bu durumda yaklaşık %70’ten fazla bir düşüşü temsil ediyor.

Bununla birlikte protokol, teşvik olarak kullanılan STRD’nin çoğunun diğer token’larla değiştirileceğini öne sürerek konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Teşvik için kullanılan token’lar değiştirilse de, stToken sahipleri ve stToken likidite sağlayıcıları, Stride DAO’nun stToken likiditesini süresiz olarak teşvik etmeye devam edeceğinden ve gelecekteki değişiklikler hakkında her zaman önceden yeterli rehberlik sağlanacağından emin olabilirler.

STRD’den Yenilik!

Protokol ayrıca büyük teşvikler vermenin blok zincirini daha merkezi hale getirdiğini ancak bunun uzun vadede mümkün olmayacağını ileri sürdü. Yeni programın muhtemelen 60 gün daha yenileneceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Devasa teşvik programları sürdürülebilir değil. Artık Stride, Cosmos’ta %80’in üzerinde likit staking pazar payına ve çok sayıda entegrasyona ulaştığına göre, odak sürdürülebilirliğe kayabilir. İleriye dönük olarak, stToken alım satım likiditesini sürdürülebilir bir şekilde sağlamaya odaklanılacaktır.

Kripto para biriminin fiyatı, değişikliklerin ardından etkileyici kazançlar görüyor. Token yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %34,6 oranında bir artışla 1,95 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ABD verilerinin sonrasında yükseliş ivmesine geçti. BTC’nin yakaladığı fiyat artışı sonrasında uzun süredir aşılmayan 30.000 dolar seviyesini geride bıraktı.