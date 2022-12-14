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Müjde! 2 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Yıl Sonundan Önce..!

Bitcoin (BTC) yatırımcısı yaşanan artıştan sonra yeniden heyecan yaşarken, İngiliz medyasına konuşan 2 uzman önemli değerlendirmede bulundu. 
15:30
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatırımcısı yaşanan artıştan sonra yeniden heyecan yaşarken, İngiliz medyasına konuşan 2 uzman önemli değerlendirmede bulundu.

AvaTrade Analisti: ‘Yıl Sonundan Önce 20.000 Dolar Mümkün’

ABD’den gelen düşük enflasyon verilerinden sonra, kripto para piyasası yükselmeye devam ediyor. Bitcoin son 24 saatte %3,75 değer kaydederken, gözünü  bir aydan uzun süredir ulaşamadığı 18.000 dolara dikti. BTC, an itibariyle 17.823 dolardan işlem görüyor. Ehereum (ETH) da %4’ten fazla artarak 1.323 dolara ulaşmayı başardı. Uzmanlara göre, ABD’den gelecek olumlu veriler kripto para piyasasının dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması rüzgarları tersine çevirebilir. Kasım enflasyonu %7.1 gelirken, beklenti %7.3 idi. Veriler, bugün 50 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirebilecek olan Federal Rezerv’in (Fed) para politikasındaki ılımlılığını destekler nitelikte. AvaTrade‘in baş piyasa analisti London South East’e konuşan Naeem Aslam’a göre, hangi metriği incelersek inceleyelim, BTC’nin ‘aşırı satılmış’ bölgede olduğunu görüyoruz.

Bu durum, bizlere Kasım’ayında yaşanan krizler ve madenci kapitülasyonu nedeniyle ortaya çıkan devasa satış baskısında sona geldiğimizi ortaya koyuyor. Mevcut ivme devam ederse, Bitcoin fiyatı yıl sonundan önce 20.000 dolara ulaşabilir. Swissquote Bank’ta kıdemli analist olan İpek Özkardeskaya, FTX krizine rağmen, Bitcoin‘in küllerinden doğarak yoluna devam edeceğini belirtti. Salı günü, Sam Bankman-Fried’in Bahamalar’da tutuklandığını ve SEC ile ABD Başsavcılık Ofisi’nin iflas eden borsa’nın kurucusu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlamakta fayda var. Analiste göre, FTX krizinde meydana gelecek olan olaylar, artık Bitcoin fiyatını büyük oranda etkilemeyecek.

Binance: Yeni Endişe Kaynağı!

Binance’ta ise durum endişe verici. Dünyanın en büyük kripto para borsası son saatlerde önemli miktarda nakit çekimi kaydediyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao, çalışanlarını şirketi zor zamanların beklediği konusunda uyardı. Reuters Binance ve Zhao’nun yanı sıra platformun diğer üst düzey yetkililerinin ABD Adalet Bakanlığı tarafından olası kara para aklama nedeniyle soruşturulduğunu iddia etti. Diğer bir iddiaya göre ise,  FTX’in yeni CEO’su John J. Ray III, ABD Temsilciler Meclisi huzurunda yaptığı bir konuşmada borsanın çöküşünün “zimmete para geçirmeyle ilgili” olduğuna işaret etti. Yöneticiye göre, SBF müşterilerden para alıp kendi amaçları ve riskli yatırımları için kullandı.

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