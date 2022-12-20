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Milyonlarca Dolar Değerindeki Kripto Para İçeride Kalmıştı! Harekete Geçildi!

İflasını eden kripto borç ve faiz verme platformu BlockFi, ABD İflas Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede kullanıcıların platform cüzdanlarında kilitli kalan fonlarını çekmeleri yetki talebinde bulundu.
09:33
20 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflas eden kripto borç ve faiz verme platformu BlockFi, kullanıcılarının şu anda BlockFi cüzdanlarında kilitli kalan milyonlarca dolar değerindeki kripto paralarını çekmelerine izin vermek için ABD İflas Mahkemesi’nden yetki talep ettiği bir dilekçe sundu.

Karar Duruşması 9 Ocak 2023’de

BlockFi, New Jersey Bölgesi’ndeki ABD İflas Mahkemesi‘ne 19 Aralık’ta sunduğu dilekçede, platformun 10 Kasım’da tüm işlemleri durdurmasından itibaren müşteri için cüzdanlarından para çekme işlemlerini yeniden başlatmak adına mahkemeden yetki talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan belgeler, ayrıca platform üzerindeki işlemlerin askıya alınmasından itibaren işlemleri düzgün bir şekilde yerine getirilebilmesi için kullanıcı arayüzünde güncelleme yapma izninin talep edildiğini gösteriyor.

BlockFi, fonları platformda kilitli kalan kullanıcılara gönderilen bir bilgilendirmede e-postasında, hareketi “Bölüm 11 davalarımız aracılığıyla varlıkları müşterilere iade etme hedefimize doğru önemli bir adım” olarak nitelendirirken, “Müşterilerimizin BlockFi cüzdanlarındaki kripto paralara açık bir şekilde sahip olduklarına inanıyoruz” dedi. BlockFi’ye göre bu hareket şu anda tüm işlemleri askıya alınmış olan BlockFi faiz hesaplarındaki para çekme işlemlerini veya transferlerini etkilemeyecek.

Mahkeme belgelerine göre talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere 9 Ocak 2023 tarihinde bir duruşma yapılacak.

BlockFi International’dan da Benzer Bir Adım Gelebilir

Kripto borç ve faiz verme platformu ayrıca, şirketin ABD dışındaki operasyonlarını yürüten Bermuda merkezli bir yan kuruluşu olan BlockFi International nezdindeki BlockFi cüzdanlarında tutulan fonlarla ile ilgili olarak Bermuda Yüksek Mahkemesi’nden benzer bir çözüm talep etme niyetinin de sinyalini verdi.

Kripto para odaklı bir blog yazarı olan Tiffany Fong, 20 Aralık’ta BlockFi tarafından kendisine gönderilen e-postayı paylaşarak, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunan zor durumdaki şirketin, beş aydan daha uzun bir süre önce iflas başvurusunda bulunan Celsius‘tan çok daha hızlı hareket ettiği yönünde yorum yaptı.

BlockFi International’nin kontrolü altındaki cüzdan hesaplarıyla ilgili ayrı bir duruşmanın ise 13 Ocak 2023 tarihinde Bermuda Yüksek Mahkemesi’nde yapılması planlanıyor.

BlockFi, iflas eden kripto para borsası FTX ile ilgili netlik eksikliğini gerekçe göstererek 11 Kasım’da müşterileri için para çekme işlemlerini askıya almış ve müşterilerden BlockFi cüzdanlarına veya faiz hesaplarına para yatırmamalarını talep etmişti. Ardından BlockFi, 28 Kasım’da ana şirket ve sekiz iştiraki için New Jersey Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi’nde Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmuştu. BlockFi International da aynı gün Bermuda Yüksek Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.

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