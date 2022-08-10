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Kripto para sektörünü “Polyannacılık” ile suçlayan eleştirilere rağmen, önde gelen isimler iyimserliğini korumaya devam ediyor.

Küresel Ekonomi: Kripto Paraların Dönüşü Ses Getirecek

Singapur merkezli kripto para borsası CryptoCom’un CEO’su ve kurucu ortağı Kris Marszalek bugün CNBC ile yaptığı röportajda, kripto para sektörünün mevcut krizlerden ve istikrasızlıktan kurtularak çok daha güçlü bir şekilde döneceğini söyledi. Milyoner CEO, piyasadan milyarlarca doları silen mevcut ayı piyasasına da değindi. Yöneticiye göre, Bitcoin’in (BTC) 17.000 dolara, Ethereum‘un ise (ETH) 900 dolara kadar düşmesi normal bir durum. Geçmişteki piyasa döngülerini hatırlatan Marszalek, piyasanın eninde sonunda toparlacağını ifade etti.

Marszalek, kripto paraların artık göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir endüstriye dönüştüğünü vurguladı. Uzmana göre, hisse senetleri ve diğer varlıkları gibi, kripto para birimleri de enflasyon, vergi politikaları ve küresel çatışmalar gibi faktörlerden etkilenir. CryptoCom patronu, piyasadaki toparlanmanın ne zaman ve nasıl olacağını kimse bilmese de, altta yatan teknolojinin faydası ve dünyayı daha dijital bir platforma dönüştürebilme gücüne sahip olması nedeniyle kripto para piyasasının daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına inanıyor ve şunları ekliyor:

Bitcoin ve genel olarak piyasa, eninde sonunda dip seviyeyi görecek. Blok zinciri teknolojinin kullanımının giderek yaygınlaşması, kripto paraların küresel çapta benimsenmesi ve geleceğe yön verme potansiyelleri nedeniyle dijital varlıklar bu kaostan kurtulup daha güçlü bir durumda olacaklar. Bu süreçte, geleceğe yatırım yapan ve sektöre inancını yitirmeyen bir şirket olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Net ve Yapıcı Regülasyon Şart!

Röportaj sırasında Marszalek ayrıca Crypto.com‘un kripto para endüstrisi için önemli olan finansal düzenleyici kurumlarla yakın çalışarak küresel pazarda varlığını güçlendirmeyi planladığını belirtti. Güney Kore’deki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ülkedeki düzenleyicilerden Elektronik Mali İşlem Yasası ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı kaydı aldı. Yöneticiye göre, kurumsal yatırımın piyasaya girmesi için net ve yapıcı bir regülasyon şart.

CryptoCom CEO’su, Güney Kore pazarını, firmanın bölgesel ürün ve hizmetlerini sunmak için finansal düzenleyicilerle çalışmaya kararlı olduğu “önemli bir pazar” olarak nitelendirdi. Borsa daha önce endüstri lideri olma ve daha geniş bir küresel pazara ulaşma planlarının bir parçası olarak Singapur ve Dubai’de lisans almıştı.