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Milyarder İsim Dogecoin Üzerinden Elon Musk’a Yüklendi: Dolandırıcı

Green Hills Software'in kurucusu ve CEO'su Dan O'Dowd, Dogecoin'in (DOGE) ünlü milyarder Elon Musk tarafından reklamı yapılan "dolandırıcılık" yöntemlerinden biri olduğunu iddia etti.
14:15
11 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Green Hills Software’in kurucusu ve CEO’su, kendini bir milyarder olarak tanımlayan Dan O’Dowd, yakın tarihli bir twet’inde Elon Musk‘ı ve Dogecoin’i (DOGE) hedef aldı. O’Dowd, güneş panelleriyle donatılmış çatılar, robotaksi, Cybertruck, insansı robot Optimus ve Tesla tarafından insanlarla alay etmek için kullanılan diğer icatların yanı sıra tüm bunların Elon Musk tarafından desteklenen bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu öne sürdü.

Elon Musk ve Tesla Düşmanı

Dan O’Dowd, tek bir konuya odaklanarak yürüttüğü Senato kampanyasının ardından medyanın dikkatini çekmeyi başaran bir isim: Tesla‘nın kendi kendini süren otomobillerinin yasaklanması. Green Hills Software’in CEO’su, en büyük elektrikli otomobil üreticisini hedef alan bir dizi reklam kampanyasını finanse etti. Ancak oyların yalnızca yüzde 1,1’ini alarak ilk seçimleri Senatör Alex Padilla’ya kaptırdı. Ancak Musk’ı hedef aldığı kampanyası burada bitmedi.

Teknoloji devinin güvenli teknoloji savunuculuğu grubu olan Dawn Project, kısa süre önce bir Tesla otomobilinin çocuk boyutundaki bir mankene birkaç kez çarptığını gösteren bir güvenlik testi yayınladı. O’Dowd, Tesla’nın teknolojisinin “tüm Amerikalılar” için bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.

Tesla taraftarları, son çarpışma testinde FSD teknolojisinin herhangi kaza sırasında devreye girmediğini iddia ederek teste karşı çıkarken, Musk, medyayı “sahte video” hakkında haber yaptığı için sert bir dille eleştirdi. O’Dowd, yayınladığı ham videoda FSD’nin birden fazla kes devreye girdiğinin açıkça görüldüğünü iddia ederek, söz konusu testi savunmaya devam etti.

Elon Musk ve Dogecoin

Haziran ortasında Elon Musk’a bir ponzi şeması olduğu iddia edilen Dogecoin’i pazarlamasından dolayı 258 milyar dolarlık dava açıldı. Dünyanın en zengin insanı, açılan davaya veya sert fiyat düzeltmesine rağmen en büyük köpek temalı kripto para DOGE’a olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. Her açıklamasında Dogecoin’e olan desteğini ifade ediyor.

Öte yandan Dogecoin‘i “dolandırıcılığın kolaylaştırıcısı” olarak nitelendiren Dogecoin kurucu ortağı Jackson Palmer, köpek temalı kripto paranın başlı başına bir dolandırıcılık projesi olduğunu iddia ediyor.

Tüm bunlarla birlikte Dogecoin, 8 Mayıs 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin (0,7376 dolar) yüzde 90,31 altında işlem görmeye devam ediyor. DOGE, yazım sırasında günlükte yüzde 4,84 yükselişle 0,07156 dolardan alınıp satılıyor.

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