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Bitcoin bu ay hiç iyi bir başlangıç yapmadı ve son gelen haberler ayın kalan kısmının da beklenenden kötü geçebileceğini gösteriyor. Grayscale, FTX İcra Komitesi adına Alameda tarafından dava edildi. SEC kripto para şirketlerine baskıyı artıyor. Enflasyonun yeniden yükselmeye başladığına dair sinyaller var. Peki milyar dolarlık fon yöneticisi kripto boğası için neler düşünüyor?

Kripto Paralar Düşüyor

Düşmesi için de yeterince sebep var gibi görünüyor. Boğa piyasası beklentilerinden önce bugünü iyi anlamak gerek. Biraz önce FTX en büyük kurumsal kripto yatırım fonlarından Grayscale’e dava açtı. En büyük kripto şirketleriyle çalışan banka Silvergate iflasını açıklamak üzere. Yarın ve Çarşamba günü Fed Başkanı Powell piyasaların güncel durumunu ve geleceğe dair beklentilerini açıklayacak. Haftaya enflasyon verisi bu hafta ise tarım dışı istihdam verisinin açıklanacağını göreceğiz. Bank of America %6’lık bir faiz tavanı bekliyor.

Bitcoin teknik cephede 22.800 bölgesini kaybettiği için düşen trende geri dönmüş görünüyor. Kritik destek seviyesi FTX haberiyle kaybedildi ve BTC 22.400 doların altında bulunuyor. SEC önüne gelen kripto şirketini sopalamaya başladı ve BUSD artık tarih oluyor. Diğer taraftan henüz regülasyonlara dair somut adım atılmadığı için kurumsallar geride kalmayı seçiyor.

Peki bu kadar olumsuzluğun ortasında Bitcoin’in sürpriz bir yükseliş yaşaması mümkün mü? 2022’de yatırımcılar bu soruyu kendilerine çok sordu ve cesur olanlar bedelini kaybettikleri parayla ödedi. Bundan sonra olur mu? Şimdilik olmaz gibi görünüyor ancak her zaman söylediğimiz gibi geleceği göremiyorsanız (ki göremiyorsunuz) gelecekten %100 emin olmayın.

Kripto Para Boğası

Tamam biraz da para kaybetmiş yatırımcılar yani kripto topluluğunun neredeyse tamamı için umut veren şeylerden konuşalım. One River Management CEO’su ve CIO’su Eric Peters, Bankless podcast’ine verdiği yeni röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Coinbase tarafından kısa süre önce satın alınan 2,5 milyar dolarlık kripto hedge fonunun başkanı, daha sıkı makro koşulların zorlu bir ayı piyasasını tetiklediğini, ancak en kötüsünün muhtemelen geride kaldığını söylüyor.

Peters şimdi, kripto ve blockchain teknolojisi için yeni kullanım durumlarının yanı sıra kurumsal benimseme tarafından yönlendirilen bir noktada güçlü bir yükseliş toparlanması öngörüyor.

“Şu anda tempo açısından belki de bazı iyi şeylerin olabileceği bir yerdeyiz. Orta ve uzun vadede son derece yükseliş eğilimindeyim… Bence bu bir sonraki aşama, ne zaman başlayacağını bilmiyorum ve belki de çoktan başladı, ama bence bu bir sonraki aşama çok güçlü olacak çünkü sonunda sadece yatırımlarda değil teknolojilerde de gerçek kurumsal benimseme olacak ve bence bu büyük bir olay.”

Peters, Federal Rezerv’in faiz artırım döngüsünü yavaşlatıyor gibi görünmesi nedeniyle kripto piyasalarının yeni bir yöne doğru ilerlediğine dair işaretler gördüğünü söylüyor.