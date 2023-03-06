Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Milyar Dolarlık Ünlü Fon Yöneticisinden Kripto Para Boğa Tahmini!

Milyar dolarlık fonun yöneticisi piyasaların güncel durumu ve boğa sezonuyla alakalı açıklamalar yaptı.
23:15
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin bu ay hiç iyi bir başlangıç yapmadı ve son gelen haberler ayın kalan kısmının da beklenenden kötü geçebileceğini gösteriyor. Grayscale, FTX İcra Komitesi adına Alameda tarafından dava edildi. SEC kripto para şirketlerine baskıyı artıyor. Enflasyonun yeniden yükselmeye başladığına dair sinyaller var. Peki milyar dolarlık fon yöneticisi kripto boğası için neler düşünüyor?

Kripto Paralar Düşüyor

Düşmesi için de yeterince sebep var gibi görünüyor. Boğa piyasası beklentilerinden önce bugünü iyi anlamak gerek. Biraz önce FTX en büyük kurumsal kripto yatırım fonlarından Grayscale’e dava açtı. En büyük kripto şirketleriyle çalışan banka Silvergate iflasını açıklamak üzere. Yarın ve Çarşamba günü Fed Başkanı Powell piyasaların güncel durumunu ve geleceğe dair beklentilerini açıklayacak. Haftaya enflasyon verisi bu hafta ise tarım dışı istihdam verisinin açıklanacağını göreceğiz. Bank of America %6’lık bir faiz tavanı bekliyor.

Bitcoin teknik cephede 22.800 bölgesini kaybettiği için düşen trende geri dönmüş görünüyor. Kritik destek seviyesi FTX haberiyle kaybedildi ve BTC 22.400 doların altında bulunuyor. SEC önüne gelen kripto şirketini sopalamaya başladı ve BUSD artık tarih oluyor. Diğer taraftan henüz regülasyonlara dair somut adım atılmadığı için kurumsallar geride kalmayı seçiyor.

Peki bu kadar olumsuzluğun ortasında Bitcoin’in sürpriz bir yükseliş yaşaması mümkün mü? 2022’de yatırımcılar bu soruyu kendilerine çok sordu ve cesur olanlar bedelini kaybettikleri parayla ödedi. Bundan sonra olur mu? Şimdilik olmaz gibi görünüyor ancak her zaman söylediğimiz gibi geleceği göremiyorsanız (ki göremiyorsunuz) gelecekten %100 emin olmayın.

Kripto Para Boğası

Tamam biraz da para kaybetmiş yatırımcılar yani kripto topluluğunun neredeyse tamamı için umut veren şeylerden konuşalım. One River Management CEO’su ve CIO’su Eric Peters, Bankless podcast’ine verdiği yeni röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Coinbase tarafından kısa süre önce satın alınan 2,5 milyar dolarlık kripto hedge fonunun başkanı, daha sıkı makro koşulların zorlu bir ayı piyasasını tetiklediğini, ancak en kötüsünün muhtemelen geride kaldığını söylüyor.

Peters şimdi, kripto ve blockchain teknolojisi için yeni kullanım durumlarının yanı sıra kurumsal benimseme tarafından yönlendirilen bir noktada güçlü bir yükseliş toparlanması öngörüyor.

“Şu anda tempo açısından belki de bazı iyi şeylerin olabileceği bir yerdeyiz. Orta ve uzun vadede son derece yükseliş eğilimindeyim… Bence bu bir sonraki aşama, ne zaman başlayacağını bilmiyorum ve belki de çoktan başladı, ama bence bu bir sonraki aşama çok güçlü olacak çünkü sonunda sadece yatırımlarda değil teknolojilerde de gerçek kurumsal benimseme olacak ve bence bu büyük bir olay.”

Peters, Federal Rezerv’in faiz artırım döngüsünü yavaşlatıyor gibi görünmesi nedeniyle kripto piyasalarının yeni bir yöne doğru ilerlediğine dair işaretler gördüğünü söylüyor.

“Bu sıkılaştırma döngüsünün ikinci kısmına doğru ilerlerken kriptoların boynundaki ayağın hafiflediğini görmeye başladınız bile. Bence bu bir geçiş yılı olacak. Çok çeşitli jokerler var. Her zaman vardır. Ukrayna henüz çözüme kavuşmadı. Çin’in yeniden açılması henüz karara bağlanmadı. Yatırımcıların hisse senetleri konusunda tedirgin olmaya başladıklarında ne yaptıklarını henüz görmedik. Sadece kriptoya özgü sorunları aşmakla kalmadığımız, aynı zamanda döngünün gerçekten dramatik faiz artırımı kısmını da atlattığımız tempo açısından bu aşamadayız. Ve bence her şey daha elverişli. Bunun ille de büyük bir boğa piyasasına geri döndüğümüz anlamına geldiğini sanmıyorum.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Yanılmaz Denilen Ünlü Analist Yanıldı Mı? Bitcoin’de Boğa Vakti Demişti! Peki Veriler Ne Diyor?
Yanılmaz Denilen Ünlü Analist Yanıldı Mı? Bitcoin’de Boğa Vakti Demişti! Peki Veriler Ne Diyor?
Yatırım Yapmadan Önce Dikkat! Bu 4 Kritik Madde Mart Ayında Bitcoin’in Fiyatını Etkileyecek!
Yatırım Yapmadan Önce Dikkat! Bu 4 Kritik Madde Mart Ayında Bitcoin’in Fiyatını Etkileyecek!
Kehanet Gibi Tahmin! Polygon’da Önce Yüzde 60 Düşüş Sonra 5 Dolar Beklentisi! Peki Ne Zaman?
Kehanet Gibi Tahmin! Polygon’da Önce Yüzde 60 Düşüş Sonra 5 Dolar Beklentisi! Peki Ne Zaman?
ABD SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu!
ABD SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu!
Solana’da Son Durum: Fiyat Hareketi Hangi Yöne Olacak? Direnç Kırılır Mı?
Solana’da Son Durum: Fiyat Hareketi Hangi Yöne Olacak? Direnç Kırılır Mı?
Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!
Dip Uyarısı Geldi! Bitcoin (BTC) Çöküşünü Bilen Analistin 2023 Kripto Para Piyasası Beklentileri!
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Eyvah Dedirten Açıklamalar! 4 Kripto Para Analisti Uyarıyor! Enflasyon, Faiz Tahminleri!
Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Sözün Özü: İşte Olacaklar! Bitcoin (BTC) ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Çift Tepe Oluşturdu! Bu Kripto Parada Hedef Netleşiyor!
Düşüşü Süren Bu Altcoin İçin Korkutan Senaryo! Kayıp Yüzde 60’ı Aşabilir!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023