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Andrew Kang, kripto para sektöründe adından son zamanlarda çokça söz ettiren yatırımcılarından birisi olarak biliniyor. Mechanism Capital’in kurucu ortağı ve sektörün en “etkili” yatırımcılarından birisi konumundaki Kang, kısa süre önce kendisi ile atılan bir tweet nedeniyle Bitcoin (BTC) fiyatını bile yerinden oynatmayı başardı. Kang, Synthetix, AAVE ve 1inch gibi birçok DeFi projesinin de ilk yatırımcıları arasında yer alıyor. Ünlü isim şimdi ise kripto para yatırımcılarının duyması gereken çok önemli bir tavsiyede bulundu.

Son 45 Yılın En Zorlusu!

Kişisel servetinin 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen ve sadece bilinen BTC ile ETH cüzdanlarından 4-5 milyon dolarlık yatırımlar yapan Kang, zorlu döneme işaret etti. Başarılı yatırımcı, makro ekonomik sektörün duayenlerinden olan Stanley Druckenmiller‘ın sözünü alıntıladı. Druckenmiller, yaptığı güncel açıklamada günümüzdeki finans piyasalarının son 45 yılın en zorlu piyasaları olduğunu vurguladı.

Kang da bunu vurguladıktan sonra artık “alıp bekleme” stratejisinin garanti kazanç getirmeyeceğini ifade etti. Daha önceki yıllarda sadece ETH ve BTC alıp bekleyen yatırımcılar bile ciddi kazançlar elde edebildi. Kang ise artık aktif yönetim gerektiren ve piyasanın verimsiz kaldığı noktaları kullanarak yapılan yatırımların getiri sunacağını vurguladı.

Ünlü kripto para balinası, özellikle bu sene kripto paralardan elde ettiği varlığını çeşitlendirip başka alanlarda kullanacağını belirtti. Geleneksel piyasalara giriş yapabileceğinin sinyalini veren Kang, bu seneki belirsizlik nedeniyle kripto para sektöründen el ayak çekmeyi planlıyor.

Kang, bu tweetinin devamında geleneksel finans sektöründeki başarılı isimleri sordu ve takipçilerinden yanıt bekledi. Milyarlarca doları yönetip kripto para sektöründeki en başarılı bazı projelere yatırım yapan Kang’ın bu tweeti ise küçük yatırımcı için panik yaratacak cinsten.

Bitcoin, Tünelin Sonunda

Aslında daha önce benzer bir dönem, Bitcoin’in önceki blok ödülü yarılanmasının arifesinde yaşandı. BTC, 2024 yılında yeni bir blok ödülü yarılanması yaşayacak ve oluşan bu korkunun aslında tünelin en karanlık dönemi olduğu düşünülebilir. Blok ödülü yarılanması sonrasında görülen tünelin sonundaki ışık, BTC’ye kısa süre önce yeni bir rekor getirdi. Bitcoin’in enflasyona dayanıklı yapısı ise küresel belirsizliğin arttığı anlarda bunu daha iyi bir tercih yapabilir.