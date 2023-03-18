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Michael van de Poppe Tarih Verdi: Bitcoin’de (BTC) “Ölüm Kalım” Seviyesi!

Kıdemli kripto para analisti Michael van de Poppe, Bitcoin'de (BTC) bu seviyenin oldukça önemli olduğunu belirterek bu tarihi işaret etti!
00:40
18 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda geniş çapta takip edilen bir kripto para analisti Bitcoin (BTC) yatırımcılarının, BTC’nin 26.000 doları geçerken ufukta bir düzeltme olabileceği konusunda uyardı. Kıdemli analiste göre Bitcoin’in fiyatında etkili kritik seviye hangisi?

BTC’nin Destek Seviyesi!

Kripto para analisti Michaël van de Poppe Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında BTC’nin, 25.900 dolar fiyat seviyesini tutup tutamayacağını görmek istediğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’deki büyük hamle, kritik 25.000 doları aştı ve yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Daha düşük zaman dilimlerinde, bugün 25.900 doların destek için devam edip edemeyeceğini izliyorum. Olmazsa, sert düzeltme olabilir. Yapabilirsek sırada 28.000-30.000 dolarlık pozisyonlar var.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin yazı kaleme alındığında 26.453 dolar seviyesinden işlem görmesi ile Van de Poppe,  Bitcoin’in bu seviyeleri tutmasını veya 30.000 dolara yükselişi onaylamak için daha yükseğe çıkması gerektiğini belirtti. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin 25.900 doların üzerinde tutunmaya devam etti ve neredeyse yeni bir zirve yapıyor. BTC’nin yükselmeye devam etmesi gerekiyor ve bunu yaptığımızda 28.000-30.000 dolar sıradaki hedef. Bu yükselişin önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi gerekiyor, aksi takdirde düşüş eğilimi ve tersine dönüş.

BTC Fiyatında Etkili Seviye!

Bununla birlikte Michaël Van de Poppe, BTC’nin bugün içerisinde 26.000 dolara tutunamazsa, 25.000 dolarlık fiyat bölgesine düşmesini beklediği konusunda yatırımcıları uyararak şunları belirtti:

Chopperino, Bitcoin’e iniyor, bu da muhtemelen bazı yan yapılara sahip olacağımız anlamına geliyor. BTC 26.000 doları tutması gerekiyor. Bu seviye tutarsa, sırada 28.000-30.000 dolar var. Ancak 26.000 doları kaybederse, 25.000 dolar civarına bir düşüş bekliyorum. Anlaşılması nispeten kolay.

Kıdemli analiste göre piyasaların amiral gemisi Bitcoin’in mevcut seviyeleri, küçük bir düzeltme olabileceğini belirterek konuşmasında son olarak şunları vurguladı:

Bitcoin piyasalarında bazı küçük düzeltmeler içindeyiz gibi görünüyor.

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