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Metaverse Son Durum: Decentraland, Ceek Coin, Enjin Coin 

Metaverse coin’leri Decentraland (MANA), Enjin (ENJ) ve Ceek VR (CEEK) son yükselişlerden paylarına düşeni almış gibi görünüyor.
15:50
19 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Dün yaşanan düşüşlerin ardından metaverse coin’lerde gözle görülür toparlanmalar yaşanıyor. Piyasanın popüler metaverse coin’leri olan Decentraland (MANA), Enjin (ENJ) ve Ceek VR (CEEK) da bu yükselişlerden paylarına düşeni almış gibi görünüyor.

Decentraland (MANA) Grafiği

Grafiklere göre, bir metaverse projesi olan Decentraland’in yerel kripto para birimi olan MANA yazının kaleme alındığı an itibari ile 2,17 dolardan işlem görüyor. MANA yaşanan son geri çekilmelerde 1,9 dolara kadar gerilemişti.

Piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin ve en büyük 33. kripto para birimi olan MANA, son 24 saatte yaklaşık olarak %9 artış kaydetti. Analistler MANA’da 2,2 dolar bandının direnç olarak işlem görebileceğini ve sonrasında 2,5 dolara hızlı bir yükseliş olabileceğini ifade ediyor. Ancak eğer 2 dolar bandı yeniden kaydebilirse bu sefer 1,8 dolar desteği test edilebilir.

Ceek Coin Son Durum

Son günlerde Türk yatırımcıların da büyük ilgisini çeken CEEK, yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,49 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük 148. kripto para birimi olan CEEK son 1 ay içinde yakaladığı %25’lik artış ile de dikkat çekiyor.

Analistlere göre eğer CEEK’e olan talep devam ederse 0,62 dolar seviyesi ilk hedef olabilir. Bu noktada yaşanacak yukarı yönlü bir hamle ise 0,70 doların test edilmesini sağlayabilir. Ancak analistler CEEK’in hızlı bir artış yakaladığını ve bunun bir süre konsolidasyonu beraberinde getirebileceğini de ifade ediyor.

Enjin Coin Son Durum

Piyasanın ilk metaverse coin’ler arasında yer alan ENJ, yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,49 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre şu an bulunulan seviye oldukça önemli ve 1,5 doların aşılması ile yeni bir yükseliş başlayabilir.

ENJ aynı zamanda piyasanın işlem hacmi bakımından en büyük 7. metaverse coin’i konumunda da bulunuyor. Eğer ENJ güncel seviyelerde tutunamazsa ve genel kripto para piyasasında da aşağı yönlü bir hamle olursa 1,34 dolar seviyesinin altına gerileyebilir.

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