X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   MetaMask’tan Dikkat Çeken Güncelleme! Apple Pay Desteği Geliyor

MetaMask’tan Dikkat Çeken Güncelleme! Apple Pay Desteği Geliyor

Popüler kripto para cüzdanı MetaMask, yakın zamanda mobil sürümü için bir dizi güncellemenin duyurusunu yaptı. Metamask bu güncelleme ile birlikte gelen popüler ödeme hizmeti ile entegrasyonunu duyurdu.
11:30
30 Mart 2022
MetaMask'tan Dikkat Çeken Güncelleme! Apple Pay Desteği Geliyor
Yazar: Emre Aydıner

Popüler kripto para cüzdanı MetaMask, Salı günü iPhone ve Apple Pay kullanıcıları için bir dizi güncellemeyi duyurdu.  MetaMask, mobil sürümü 4.3.1 için duyurduğu güncellemede en çok dikkat çeken özellik Apple Pay entegrasyonu oldu.

MetaMask Apple Pay Entegrasonunu Duyurdu

Popüler Ethereum tabanlı kripto cüzdanı MetaMask, ödemeler için yeni bir entegrasyon başlatarak Apple ekosistemine genişledi. Önde gelen kripto para cüzdanı, mobil sürümü 4.3.1 için duyurduğu bu güncelleme ile birlikte kullanıcıların cüzdanlarına kripto para satın almalarına olanak sağlayacak.

Ancak Apple Pay, MetaMask bu entegrasyon ile birlikte doğrudan kripto ödemelerini desteklemiyor. Dolayısıyla kullanıcıların Apple Pay ile entegre olan Wyre’ın da kullanılması gerekecek.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık uygulamaya önceden ETH göndermeye ihtiyaç duymayacak ve banka veya kredi kartlarıyla kripto satın alabilecek. Apple Pay kullanıcıları, Visa veya Mastercard‘larını ve Wyre API’sini kullanarak cüzdanlarına günlük maksimum 400 dolar yatırabilirler.

Öte yandan MetaMask, kullanıcıların kredi veya banka kartlarıyla kripto satın almalarını sağlamak için Transak ödeme platformunu kullanıyor. Ancak, ödeme platformlarından herhangi birini kullanmak isteyenlerin KYC (know-you-customer) sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Güncelleme ile gelen bir diğer önemli özelliğin ise özel bir blok zincirinde yapıldığında veya bir proje gas için kullanıcı adına ödeme yapıyorsa bazı işlemler gas’sız bile olabileceği belirtildi.

Sahte Cüzdan Uygulamalarına Dikkat Edin

Kripto ticareti için en iyi cüzdanlardan biri olmak MetaMask’i bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar için bir hedef haline getiriyor. Siber güvenlik firması ESET, kısa süre önce sahte cüzdan uygulamalarını Android ve Apple mobil cihazlarına dağıtmak için ayrıntılı bir plan ortaya çıkardı.

Araştırma, planın Mayıs 2021’den beri devam ettiğini ve MetaMask, Coinbase, Jaxx ve Trust Wallet için sahte cüzdan uygulamalarının Çinli kullanıcıları hedef almak için Facebook’taki sosyal medya gruplarında yayıldığını belirtti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Önemli Gelişme: TBMM, Kapsamlı Bir Kripto Para Raporu Yayınladı!
Önemli Gelişme: TBMM, Kapsamlı Bir Kripto Para Raporu Yayınladı!
Parlamento Üyesinden Hükümete Çağrı: Kripto Gelirinin %30’dan Fazla Vergilendirilmesini Talep Etti
Parlamento Üyesinden Hükümete Çağrı: Kripto Gelirinin %30’dan Fazla Vergilendirilmesini Talep Etti
Kripto Paralarla İlgili İddialı 2024 Tahmini!
Kripto Paralarla İlgili İddialı 2024 Tahmini!
Bu 3 Altcoin Büyük Artış Yaşadı: Takip Etmekte Fayda Var!
Bu 3 Altcoin Büyük Artış Yaşadı: Takip Etmekte Fayda Var!
Bir Merkez Bankası Kripto Karşıtı Hamlesi Daha: Bu Ülke de Akıma Katıldı
Bir Merkez Bankası Kripto Karşıtı Hamlesi Daha: Bu Ülke de Akıma Katıldı
Avrupa Birliği Bunu Tartışıyor: Kara Para Aklama ve Kriptolar
Avrupa Birliği Bunu Tartışıyor: Kara Para Aklama ve Kriptolar
Kripto Para Piyasasının Son 24 Saatlik Bilançosu: Yüksek Volatilite ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Likidasyon!
Kripto Para Piyasasının Son 24 Saatlik Bilançosu: Yüksek Volatilite ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Likidasyon!
Rusya Enerji Bakanından Kritik Açıklama! Kripto Para ve Madencilik Regülasyonlarında Son Durum!
Rusya Enerji Bakanından Kritik Açıklama! Kripto Para ve Madencilik Regülasyonlarında Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Analist: Bu 5 NFT Projesi Gelecekte Yatırımcısını Zengin Edebilir
Rock’n’Verse’ün Bu Akşamki Konuğu Ünlü Oyuncu Özgün Çoban 
Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?
Twitter, NFT Profil Fotoğrafı Özelliğini Tüm Kullanıcılara Açtı mı?
Önemli Gelişme: Solana Ağındaki NFT’ler Hızla Değerlenebilir!
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022