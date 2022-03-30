Popüler kripto para cüzdanı MetaMask, yakın zamanda mobil sürümü için bir dizi güncellemenin duyurusunu yaptı. Metamask bu güncelleme ile birlikte gelen popüler ödeme hizmeti ile entegrasyonunu duyurdu.

Popüler kripto para cüzdanı MetaMask, Salı günü iPhone ve Apple Pay kullanıcıları için bir dizi güncellemeyi duyurdu. MetaMask, mobil sürümü 4.3.1 için duyurduğu güncellemede en çok dikkat çeken özellik Apple Pay entegrasyonu oldu.

MetaMask Apple Pay Entegrasonunu Duyurdu

Popüler Ethereum tabanlı kripto cüzdanı MetaMask, ödemeler için yeni bir entegrasyon başlatarak Apple ekosistemine genişledi. Önde gelen kripto para cüzdanı, mobil sürümü 4.3.1 için duyurduğu bu güncelleme ile birlikte kullanıcıların cüzdanlarına kripto para satın almalarına olanak sağlayacak.

Ancak Apple Pay, MetaMask bu entegrasyon ile birlikte doğrudan kripto ödemelerini desteklemiyor. Dolayısıyla kullanıcıların Apple Pay ile entegre olan Wyre’ın da kullanılması gerekecek.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık uygulamaya önceden ETH göndermeye ihtiyaç duymayacak ve banka veya kredi kartlarıyla kripto satın alabilecek. Apple Pay kullanıcıları, Visa veya Mastercard‘larını ve Wyre API’sini kullanarak cüzdanlarına günlük maksimum 400 dolar yatırabilirler.

Öte yandan MetaMask, kullanıcıların kredi veya banka kartlarıyla kripto satın almalarını sağlamak için Transak ödeme platformunu kullanıyor. Ancak, ödeme platformlarından herhangi birini kullanmak isteyenlerin KYC (know-you-customer) sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Güncelleme ile gelen bir diğer önemli özelliğin ise özel bir blok zincirinde yapıldığında veya bir proje gas için kullanıcı adına ödeme yapıyorsa bazı işlemler gas’sız bile olabileceği belirtildi.

Sahte Cüzdan Uygulamalarına Dikkat Edin

Kripto ticareti için en iyi cüzdanlardan biri olmak MetaMask’i bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar için bir hedef haline getiriyor. Siber güvenlik firması ESET, kısa süre önce sahte cüzdan uygulamalarını Android ve Apple mobil cihazlarına dağıtmak için ayrıntılı bir plan ortaya çıkardı.

Araştırma, planın Mayıs 2021’den beri devam ettiğini ve MetaMask, Coinbase, Jaxx ve Trust Wallet için sahte cüzdan uygulamalarının Çinli kullanıcıları hedef almak için Facebook’taki sosyal medya gruplarında yayıldığını belirtti.