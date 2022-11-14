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Kripto para piyasaları büyük bir kaosun içinde ancak 2020 yılındaki dibi gören ve uyaran istihbaratçı yeni paylaşımını yaptı. Kripto paralar bugüne kadar korkuyu satın alan yatırımcılarını üzmedi. Elbette hangi altcoini aldığınız da yıllar içinde önemliydi. Peki piyasaları şu an dibi gördü mü? Bunu tahmin etmek zor tıpkı 69.000 doların zirve olduğunu önceden bilmek gibi.

İstihbaratçıdan Bitcoin (BTC) Mesajı

Ünlü ihbarcı ve gizlilik konusunda etkili bir ses olan Edward Snowden, 2020 Mart ayından bu yana Bitcoin düşüşünü satın almak için can attığını söylemek için Twitter hesabının başına gitti. Bu, Sam Bankman-Fried’in FTX ve Alameda Research’ünün ölümünden sonra geliyor ve bu da bir bütün olarak Bitcoin ve kripto para birimlerinin fiyatında büyük bir düşüşe neden oldu. Snowden son paylaşımında Önümüzde hala çok fazla sorun var, ancak bir süredir ilk kez tekrar ölçeklendirmek için kaşıntı hissetmeye başlıyorum” dedi.

Snowden bundan önce en son 2020 yılının Mart ayında Bitcoin satın almak istediğini söyleyen bir paylaşım yapmıştı. Bunu grafikte de işaretledi.

“Uzun zamandır ilk kez Bitcoin satın almak istedim. Bu düşüş iki küçük sebep için çok fazla panik yarattı.”

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Snowden son paylaşımında “çoğu insan “bu finansal bir tavsiye değil” dediğinde yalan söylüyor, ama bu aslında finansal bir tavsiye değil çünkü sıfır finansal eğitimim var ve ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok” diyerek yatırımcıları uyardı. Önceki alımından sonra Bitcoin fiyat astronomik bir büyüme gösterse de bunun tekrar olmasını bir garantisi bulunmuyor.

Snowden son olarak, ABD hükümetinin son seçimlerde Demokratlara 36 milyon dolardan fazla bağış yapan önemli bir siyasi bağışçı olan Sam Bankman Fried’e karşı eylemsizliğini de tartıştı. Fried bu yılın başlarında da partiye büyük katkılarda bulunmuştu. Bu konu çok ABD’liler tarafından bugünlerde fazlasıyla tartışılıyor. SBF, Biden ve ekibi tarafından korunuyor mu? Söz konusu diğer kripto şirketleri ve ponzi şemaları olduğunda SEC ve diğerleri çok daha hızlı hareket etmişti.

Kripto paralar yükselecek mi? Bunu bilemeyiz en azından kısa vadede kesin bir şey söylemek güç. Ancak SBF olayı kripto paraların regüle edilmesi sürecini hızlandıracağa benziyor. Bu sefer regülasyonlar bir FUD olmayacak, piyasa bu gelişmeyle yükselebilir. Kurumsal bu adımla kripto paralara karşı daha cesur adımlar atabilir.