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Bitcoin doğduğunda 2008 krizi henüz başlamıştı ve tarihinde ilk defa Bitcoin ve kripto paralar böyle bir ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. ABD’nin en büyük bankalarından biri faizlerde hızlı yükselişin kurbanı oldu ve kripto paralar da bu ekonomik belirsizliğin ortasında devasa satışlar gördü. Ancak dünyaca ünlü milyarder kripto paralar için umut veren açıklamalarda bulundu.

Silicon Valley Bank İflası

Milyarder Bill Ackman, ABD hükümetini önümüzdeki “48 saat” içinde Silicon Valley Bank (SVB) tarafından tutulan tüm mevduatları “garanti etmeye” çağırdı. Ackman eğer hükümetin bunu yapmazsa daha fazla bankanın iflas edebileceğini ima etti ve adeta hükümetin buna mecbur olduğunu yazdı. Hedge fon yönetim şirketi Pershing Square’in CEO’su Bill Ackman yakın zamanda yaptığı paylaşımda hükümetin “Pazartesi günü açılıştan” önce SVB’nin mevduatlarının “tamamını” garanti altına almaması halinde, “sistemik olarak önemli bankalar (SIB’ler)” dışında tüm bankalardan “büyük ölçüde tüm sigortasız mevduatların” çekilebileceği uyarında bulundu.

Eğer müşteriler bankalardan varlıklarını çekmeye başlarsa bu bir bank run olarak tanımlanır ve çoğu banka bu sınavı veremez. ABD’li siyasiler kripto para borsalarının yaşadığı bank run olaylarında kriptoyu suçlarken şimdi geleneksel finansın aynı zorlu sınavla karşı karşıya kaldığını görecek.

Kripto Paralar Yükselebilir

Ackman, bu durumu engellemenin tek yolunun J.P. Morgan, Citibank ya da Bank of America gibi büyük finans kuruluşlarının Pazartesi günkü açılıştan önce SVB’yi satın alması olduğunu söylüyor. Önümüzdeki hafta FDIC tarafından sigortasız mevduatların %95’inin garanti altına alındığına dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Diğer bankaların zincirleme iflaslar yaşamaması için ABD’li yetkililer bunu yapmak zorunda. Bu adım atıldığında piyasadaki korku azalacağı için kripto paralarda da hızlı bir toparlanma dönemi yaşayabiliriz.

Ackman, SVB’nin üst yönetiminin yaptığı hatayı da vurgulamayı ihmal etmedi.

“Kısa vadeli mevduatları daha uzun vadeli, sabit faizli varlıklara yatırdılar. Daha sonra kısa vadeli faizler yükseldi ve bir bank run başladı. Üst yönetim çuvalladı ve işlerini kaybetmeliler.”

Unlimited yatırım şirketinin CEO’su Bob Elliot, SVB’nin geleceğine ilişkin Federal Rezerv ve FDIC kararlarının ABD genelindeki bölgesel bankaları etkileyebileceğini ve trilyonlarca dolarlık kayıp potansiyelini vurguladı. Elliot, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mevduatların yaklaşık üçte birinin küçük bankalarda tutulduğunu ve bu mevduatların %50’sinin sigortalı olduğunu belirtti.