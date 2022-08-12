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Mayıs Çöküşünü Bilen Analistten Bitcoin’de Yeni Felaket Senaryosu: Hazır Olun

Yatırımcılar 30.000 dolar seviyesini iple çekerken, ekonomist Peter Schiff'in son Bitcoin (BTC) tahmini endişeye neden oldu.
13:40
12 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar 30.000 dolar seviyesini iple çekerken, ekonomist Peter Schiff’in son Bitcoin (BTC) tahmini endişeye neden oldu.

Makroekonomik Belirsizlik, Bitcoin’e Yeni Darbe Vurabilir

Kitco ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda, Bitcoin‘in en büyük eleştirmenlerinden biri olan Peter Schiff, makroekonomik şartlardan kaynaklanan satış nedeniyle Bitcoin fiyatının hala 10.000 dolar seviyesinin altına düşebileceğini tahmin etti. Bitcoin’in geçen Kasım ayında 69.000 dolar seviyesinde zirveye ulaştığına inanan Schiff, BTC’nin yeni bir zirve yapacağını düşünmediğini yineledi. Bitcoin’in son rallisine dikkat çeken analist bunun sadece klasik bir ‘ölü kedi sıçraması” olduğunu iddia ediyor. Lider kripto para birimi, an itibariyle 24.000 dolar seviyesinin biraz altında işlem görüyor. Ünlü yatırımcı, kripto para arzının artmaya devam ettiğini iddia ediyor. Schiff, Bitcoin ve diğer 20.000 altocin arasında çok az fark olduğuna inanıyor.

2011’den bu yana sürekli olarak Bitcoin’i eleştiren yatırımcı, Bitcoin’in yüksek volatilitesi ve benimsenme oranının düşük kalması nedeniyle bir noktadan sonra popülaritesini kaybedeceğini vurguladı. BTC’yi ve ekosistemi aptal bir girişim olarak tanımlayan Schiff, altının her zaman daha iyi bir yatırım olduğuna inanıyor. Schiff’in fiyat tahminlerin bazen abartılı olduğunu belirtmekte fayda var. Ağustos 2019’da, ekonomist, Bitcoin fiyatının asla 50.000 dolara ulaşamayacağını tahmin etmişti. Kripto para topluluğu, Schiff ile zaman zaman sert tartışmalra giriyor. Toplulağa göre, Schiff  bozuk saat gibi  günde iki kez doğruyu gösterir. Ancak, Mayıs ortasında, Bitcoin grafiğindeki teknik görününü doğru bir şekilde tespit etti. O zamanlar Bitcoin 30.000 dolar seviyesinin biraz altında işlem görüyordu.

Yüksek Enflasyon, Yatırımcıyı Etkiliyor

Rusya ile enerji krizi devam ederken, küresel ekonomideki belirsizlik de derinleşiyor. ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığı arttıkça, kripto paralardaki satış baskısı da aynı anda artıyor. Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, bu noktada yatırımcılara ciddi bir uyarıda bulunuyor.

Ünlü isim, önümüzdeki haftalarda Bitcoin HODLer’larından büyük bir satış olacağını tahmin ediyor ve şunları ekliyor:

Gıda ve enerji fiyatları yükselirken, birçok Bitcoin yatırımcısı giderlerini karşılamak için satmak zorunda kalacak. Marketler ve benzin istasyonları, Bitcoin kabul etmiyor. Covid-19 sırasında Bitcoin düştüğünde kimsenin satmasına gerek yoktu. Tüketici fiyatları, çok daha düşüktü ve HODLer’lar devletten teşvik desteği aldı.

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