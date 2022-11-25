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Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Uyardı: Bitcoin ve Altcoin’ler Bu Seviyelere Gidiyor

Bitcoin (FTX) ayı piyasasının pençelerinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen bir analist en kötü senaryonun henüz yaşanmadığını iddia ediyor
11:05
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (FTX) ayı piyasasının pençelerinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen bir analist en kötü senaryonun henüz yaşanmadığını iddia ediyor.

Capo: Bitcoin ve Altcoin’ler Bu Seviyelere Düşecek!

Mayıs 2022’de Bitcoin’in çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden popüler analist, BTC ve genel olarak kripto para piyasasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Piyasada Capo olarak bilinen analist, 676.000 Twitter takipçisine Bitcoin ve altcoin’lerde neler olabileceğine yönelik görüşlerini paylaştı.  Capo, öncelikle BTC’deki mevcut yükselişim boğa tuzağı olabileceğini vurguladı. Boğa tuzağı, küçük yatırımcıları yanıltmak amacıyla kurgulanan bir piyasa manipülasyon hareketidir. Bu hareket, pazarda sahte bir düşüş ve sonrasında yükseliş yaratılmasına dayanır. Uzman ayrıca, BTC’deki düşüşün daha da derinleşeceğini ve ve Bitcoin’in 12.000 ila 14.000 dolar fiyat aralığında yerel bir taban oluşturmasını beklediğini belirtiyor.

Analiste göre net boğa tuzağı özelliklerini gösteren sıçramalar görüyoruz.  İnsanlar  Bircoin‘in 16.000 dolar seviyelerini tutmasına seviniyor. Ancak,12.000 ila 14.000 dolar an meselesi. Altcoin’ler için ise ortalama %40-50 düşüş bekleniyor.  Capo’ya göre kripto para endüstrisi son zamanlarda yaşanan krizlerden ötürü sendelemeye devam edecek. Bu durum, ayrıca piyasasın düşüş sinyalleriyle dolu olmasına yol açıyor. Satış baskısına dikkat çeken analist,  altcoin’lerin de BTC’nin düşüş trendini takip edebileceğini ve %40 ila %50 düşebileceğini iddia ediyor.

2 Analist, Kritik Seviyeleri Açıkladı!

Bir diğer önde gelen kripto stratejisti Michaël van de Poppe, BTC’nin ivme kazanması için 16.250 ila 16.400 dolar seviyesini tutması gerektiğini ifade etti. Uzman, Bitcoin’in yakın gelecekte dirençle karşılaşacağını tahmin ediyor. Stratejiste göre, Bitcoin, henüz kıramadığı kritik bir dirençle karşı karşıya. Hafif konsolidasyon gerçekleşiyor. 16.900 dolarda başka bir test var.  Eğer BTC, bu seviyeleri geçmeyi başarırsa, o zaman 18.4000 dolara ulaşabilir.

BTC, son gün içinde %1,5 düşüşle 16. 434 dolardan işlem görüyor.  Daha önce, Ocak 2022’den beri Bitcoin’in 3 günlük  trend göstergesini takip eden teknik analist Matthew Hyland, ayı piyasasından çıkmak için BTC’nin yaklaşık 20.200 dolara ulaşması gerektiğini iddia etmişti. uzmanlara göre, FTX krizi BTC fiyatını etkilemeye devam edebilir. Ayrıca Fed faktörü de risk teşkil etmeye devam ediyor. Fazi artırımlarına son verilmesi BTC’ye ivme kazandıracak.

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