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Max Keiser: 2023 Yılında Bitcoin ve Kripto Paralarda Buna Hazır Olun!

Önümüzdeki yıla sadece günler kaldı ve birçok analistin farklı görüşleri var. Peki Keiser ne düşünüyor?
17:10
12 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yıllardır takip ettiği bir isim olan Max Keiser piyasa dair beklentilerini paylaştı. 2023 yılında kripto paraların nasıl bir dönem yaşayacağı konusunu ele alan ateşli Bitcoin savunucusu diğerlerine göre fazlasıyla iyimser görünüyordu. Bugünlerde Binance etrafında artan FUD nedeniyle yatırımcıların geleceğe dair endişeleri katlanarak artıyor. Özellikle Genesis gibi devlerin henüz akıbeti belli olmamışken işler fazlasıyla karıştı.

2023 Bitcoin ve Altcoinler

Bitcoin‘in ateşli savunucusu Max Keiser, Bitcoin’in 2024’te planlanan halving olayından önce çok ciddi ralliler yapabileceğini söylüyor. Stansberry Research ile yaptığı yeni bir röportajda, Keiser önümüzdeki birkaç on yıllık dönemde BTC fiyatının istikrarlı büyümesine devam edeceğini söyledi. Kripto kralının geçmiş performansına göre yapılan bu değerlendirme birçok analistin iyimser beklentisidir.

“Bitcoin’in 13 yıldır yönü yukarı ve önümüzdeki 20, 30, 40, 50 yıl boyunca da yukarı olacak, yani bu bir numara.  Kesinlikle böyle olacak uzun vadede yön hep yukarı”.

BTC fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %75 düşmüş olsa da Keiser, Bitcoin hash gücünün rekor seviyelerde olduğuna ve Bitcoin’in her zamankinden daha sağlıklı olduğuna işaret ediyor. Ona göre Bitcoin fiyat kaybetmesine rağmen halen güçlü ve sağlıklı.

Yani önümüzdeki yıl Bitcoin ve altcoinler bugün olduğu seviyelerin çok daha üzerinde olabilir.

Kripto Paraların Geleceği

Keiser, Bitcoin’in itibari para birimleri ve diğerlerine karşı birçok yönden avantajlı olduğunu düşünüyor. Onun sansüre dayanıklı yapısı önümüzdeki yıl artan ekonomik belirsizliğin ortasında insanları kendisine çekebilir. Nitekim enflasyon geçtiğimiz yıl hızla artmaya başladığında da birçok analist Bitcoin’in enflasyondan kaçanlara bir sığınak olacağını tahmin ediyordu ancak böyle olmadı. Popüler isim şunları söyledi;

“Bitcoin bence altından daha üstün… Ben ağın gücüne bakıyorum. Fiyata çok fazla bakmıyorum, ağın nasıl gittiğine, hashrate‘in nasıl gittiğine ve insanların ağa sermaye katkısı yapıp yapmadığına bakıyorum ve bu tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yani benim için Bitcoin bugün tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Hash gücü bana göre fiyat tarafından takip ediliyor ve Bitcoin de yeni ATH seviyeleri belirleyecek.”

Ancak kısa vadede Binance, Genesis, Gemini gibi devlerin etrafındaki FUD yatırımcıları fazlasıyla endişelendiriyor.

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