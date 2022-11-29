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Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban kripto paraların son yaşadığı sorunlara rağmen onlarda gelecek görüyor. Başta Dogecoin olmak üzre birçok kripto parayı destekleyen milyarder FTX çöküşüyle artan kripto şüphecilerine cevap verdi. FTX borsasının sahibi SBF, özel ilişkilerini kullanarak denetim kaçıp müşteri varlıklarını sorumsuzca harcadığı için iflas etti. Borsanın iflasının ardından ABD’li yetkililer (LUNA olayında olduğu gibi) sektörün acil düzenlenmesi çağrısını yaptılar.

Kripto Paralara Destek

Yeni bir TMZ röportajında Cuban, yeni gelişen sektörün geleceğine hala inandığını söylüyor. Ona göre gürültüye kulakları kapatmak gerekiyor. Blockchain tabanlı birçok ürünün kripto endüstrisi tarafından geliştirildiğini söyleyen Cuban bu alanda gerçekten fayda üreten başarılı projeler olduğunu ve insanların bu fırsatları görmesi gerektiğini düşünüyor.

Cuban ayrıca TMZ’ye FTX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in FTX çöküşündeki rolü ve bunun sonucunda müşteri fonlarının kaybedilmesi nedeniyle hapse girebileceğini söyledi.

“Tüm detayları bilmiyorum ama onun yerinde olsaydım uzun süre hapiste kalmaktan korkardım… Kulağa kötü geliyor. Aslında onunla konuştum ve zeki olduğunu düşündüm. Başkalarının parasını alıp kendi kişisel çıkarları için kullanacağını hiç düşünmemiştim. Olan şey kesinlikle bu gibi görünüyor.”

FTX, para çekme işlemlerini durdurduktan sonra bu ayın başlarında iflas başvurusunda bulundu.

Kripto Para Alıyorum

Milyarder Cuban bu ayın başlarında parasını kripto projelerine yatırma motivasyonunu açıklamıştı. En azından birçok kripto para ATH seviyelerinden önemli ölçüde erimişken pek mantıksız görünmüyor. En azından Bitcoin’in 60.000 doları aştığı günlerdeki iştahın ne kadar tehlikeli ve bugünlerdeki korkunun ne denli üzücü olabileceğini biliyor.

“Neden kriptoya yatırım yaptım? Çünkü akıllı sözleşmelerin değerli uygulamalar yaratmada önemli bir etkisi olacağına inanıyorum. İlk günden beri bir tokenin değerinin, platformunda çalışan uygulamalardan ve yarattıkları faydadan kaynaklandığını söyledim.”

Kripto paraların yaşadığı sorunlara da değinen Cuban, sorunun endüstride değil işletmelerde, şahıslarda olduğunu düşünüyor. Ona göre birçok banka da yanlış ellerde iflasa gitti ve bu finans sisteminin suçu değildi. Belki de kripto paraların yaşadığı bu kayıplar merkezi yapıların regüle edilme sürecini de hızlandırır?