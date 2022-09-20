Ethereum Merge sonrasında yaşanan krpto düşüşü bir miktar toparlanmış olsa dahi madencilik temelli kripto paralar sıkıntıda görünüyor.

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Ethereum ağının 15 Eylül’de bir proof-of-stake mutabakat mekanizmasına geçişi, Ethereum bağlantılı bazı varlıkların büyüme kaydetmesine neden oldu. Birleşmenin ardından Ethereum Classic, Ethereum ana ağındaki eski madencilerin yeni evler aramasıyla ağındaki madencilik faaliyetlerinde bir patlama yaşadı. 2minerscom verilerine göre, ağdaki madencilik faaliyetlerindeki artış, zincirin tüm zamanların en yüksek hashrate değerine ulaşmasına neden oldu.

ETC’de Yükseliş

Yerel coin ETC’nin fiyatı da birleşmenin ardından %11 oranında yükseldi. Bununla birlikte, birleşme sonrası ulaştığı dönemsel yüksek seviyesinden aşağı inen Ethereum Classic, son birkaç gün içinde düşüş yaşadı.

Minerstat’ın verilerine göre, Ethereum Classic hashrate 199,4624 TH/s olarak gerçekleşti. Birleşmenin ardından, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 296,0848 TH/s’ye yükseldi. Ancak, sadece dört gün içinde ağdaki madencilik hashrate’i %48 oranında azaldı.

Bu düşüş, madencilerin yeni çatallanan Ethereum iş kanıtı ağına (ETH PoW) daha fazla geçişten kaynaklanıyor olabilir. OKLink’in verilerine göre, 15 Eylül’deki lansmanından bu yana çatallı ağda 1.716.444.102 işlem gerçekleştirildi.

Ağdaki hashrate düşüşünün yanı sıra, Minerstat’tan alınan diğer veriler, birleşmeden bu yana Ethereum Classic’te madencilik zorluğunda bir düşüş olduğunu gösterdi. Birleşmenin ardından, ağdaki zorluk 16 Eylül’e kadar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,2943P’ye ulaştı. Ancak, yazım zamanında 2.6068P’de bulunuyor ve o zamandan beri %26 oranında azaldı.

ETC Ne Olacak?

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, bu yazı itibariyle ETC fiyatı 28,24 dolardı. Birleşmenin ardından yaşanan %11’lik fiyat artışı, varlığın geçici kazançlarını ve biraz daha fazlasını kaybetmesiyle birlikte kısa sürdü. Ethereum birleşmesinden bu yana ETC’nin fiyatı %26 oranında geriledi.

Ayrıca, CoinMarketCap’ten alınan veriler ETC fiyatının son 24 saatte %17 oranında düştüğünü gösterdi. Böylece, bu süre içinde en fazla düşüş gösteren kripto varlığı haline geldi. ETC’nin artan dağıtımı yazım zamanında devam ediyordu. Chaikin para akışı (CMF) merkezin (0,0) altında konumlanarak satış baskısında bir artışa işaret etti. Yönlü hareket endeksi (DMI) de satıcıların piyasayı kontrol ettiğini gösterdi; 25,85’teki satıcıların gücü (kırmızı), 16,75’teki alıcıların gücünün (yeşil) üzerinde konumlandı.

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