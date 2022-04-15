Kripto para piyasaları yüksek volatiliteyle yoluna devam ediyor. En büyük kripto para birimi dakikalar önce 40.800 doları gördü. ABD borsaları bugün açılmadığı için 16:30 sonrasında ciddi bir hareketlilik yaşanmadı. Kısa vadeli tahminlerin bile bu denli başarısız olduğu günlerde Lyn Alden, önümüzdeki 6 ay için kripto para yatırımcılarını ilgilendiren görüşlerini paylaştı.

Bitcoin (BTC)

Ekonomi uzmanı Lyn Alden, yeni bir ekonomik değişkenin önümüzdeki altı ay boyunca Bitcoin (BTC) fiyatını tahmin etmeyi zorlaştırdığını söylüyor. Kitco News ile ilgili yeni bir röportajda Alden, Bitcoin’in kısa vadeli görünümünün, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik sonucu meydana gelen ekonomik sıkıntılar sebebiyle belirsiz günler yaşayacağını söylüyor.

“Önümüzdeki altı ayda, çok belirsiz var çünkü tarihsel olarak, yükselen ve düşen PMI [satın alma endeksi] ortamlarına bakarsanız, Bitcoin’in boğa koşusu etkinliğinin çoğu, yükselen PMI ortamlarında gerçekleşir. Elverişli likiditeye ve risk alma davranışına sahip olduğunuzda, Bitcoin çok iyi sonuç alma eğilimindedir. Düşen PMI ortamlarında, Bitcoin tarihsel olarak ciddi kayıplar yaşadı. Yeni olan, Bitcoin’in büyük gelişmiş pazarlarda hiçbir zaman stagflasyonist bir ortamla karşılaşmamış olması, bu yüzden bu tamamen yeni bir değişken”.

Bitcoin ve Altcoinler

Belirsizliğe rağmen Lyn Alden, Bitcoin‘in diğer varlıklara kıyasla hala daha iyi bir yatırım olduğunu söylüyor.

“Kesinlikle Bitcoin’e sahip olmayı, tonlarca tedarik zinciri riskine, marj baskısına ve bunun gibi şeylere sahip olan bazı şirketlerden daha çok tercih ederim”.

Bitcoin’in güçlü temeller oluşturacağını düşünen Alden, şunları söyledi.

“Önümüzdeki altı ay boyunca biraz tarafsızım. Volatilitenin artmasını bekliyorum. Daha uzun vadede, temel resmin harika göründüğünü düşünüyorum. Üzerinde meydana gelen gelişme, bunun kullanım durumları daha açık olabilir, özellikle şimdi insanlar Ukrayna’dan kaçıyor ve Bitcoin ile kolayca servetlerini taşıyabiliyor, birçok riskten korunuyorlar”.

Kripto para piyasaları 1,8 trilyon dolar ve Bitcoin hakimiyeti %40,9 seviyelerinde bulunuyor. Bitcoin 40.400 doların üzerinde fiyatlanıyor ve Ethereum 3.000 dolar seviyesini başarıyla koruyor. Alden, uzun vadede Bitcoin için güzel şeyler bekliyor, Altcoinlerin yüksek korelasyonunu da düşünürsek aynı yorumu altcoinler için de kabul edebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.