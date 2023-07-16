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  •   Lummis: Kripto Paralar İçin Acil Biçimde Buna İhtiyaç Var! XRP Davası Fırsat Mı?

Lummis: Kripto Paralar İçin Acil Biçimde Buna İhtiyaç Var! XRP Davası Fırsat Mı?

Özet

  • Cumhuriyetçi Senatör Lummis kripto düzenlemesi için bu dönemin fırsat olduğunu düşünüyor.
  • ABD'li siyasetçi Ripple zaferini memnuniyetle karşıladı.
  • Howey testinin esnek biçimde uygulanmasına izin verilmezse SEC'in kripto üstündeki baskısı önemli ölçüde azalacak.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:00
16 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları yıllardır Ripple davasını yakından izliyor ve sonucuna dair duyulan merak/heyecan hiç azalmadı. Altcoinlerin SEC elinde paramparça edilip edilmeyeceğini bu mahkemenin sonucu belirleyecek. Şimdilik LBC ve XRP tarafında son gelen haberler kripto para yatırımcılarının lehine görünüyor.

Kripto Paralar İçin Fırsat

Senatör Lummis, Yargıç Analisa Torres’in Ripple ile ilişkili token’ın bir menkul kıymet olarak kabul edilmemesi gerektiğini ilan eden yakın tarihli mahkeme kararının önemini vurgulamak için Twitter hesabının başına geçti. Senatör bu kararın Kongre’nin kripto para birimleri için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve oluşturmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini vurguladı.

Senatör yaptığı paylaşımda mahkeme kararının önemini ve kripto para birimi düzenlemesi üzerindeki etkisini vurguladı. Kararın, Kongre’nin tüketicilerin korunmasına öncelik veren kapsamlı bir kripto çerçevesi sağlama konusundaki acil gereksinimini güçlendirdiğini belirtti. Uzun süredir kripto savunuculuğu yapan Cumhuriyetçi Senatör yalnızca yatırımcıları korumakla kalmayacak, aynı zamanda kripto para birimi endüstrisinde yeniliği teşvik edecek şeffaf bir düzenlemenin önemini vurguluyor.

Altcoinler ve Menkul Kıymet

Senatör Lummis ayrıca, bir yatırımın menkul kıymet olarak nitelendirilip nitelendirilmediğini değerlendirmek için kullanılan yasal bir standart olan Howey Testinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. Özellikle kendisi ve Senatör Kirsten Gillibrand tarafından ortaklaşa sunulan bir yasama girişimi olan Lummis-Gillibrand tasarısına atıfta bulundu. Tasarının amacı, dijital varlıklar için netlik sağlamak ve düzenleyici kılavuzlar oluşturmak ve bunları New York Güney Bölgesi tarafından Howey Testinin yorumlanmasıyla uyumlu hale getirmektir.

Senatör Lummis’in kongrenin harekete geçmesi için yaptığı çağrı, özellikle Ripple Labs ve SEC arasındaki hukuki anlaşmazlığın kapsamlı sonuçları göz önünde bulundurulduğunda son derece önemli. Bu davanın sonucu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli dijital varlıklar için düzenleyici manzarayı şekillendiren bir emsal oluşturabilir.

Daha önce defalarca söylediğimiz gibi birçok kritik husus ABD’de mahkeme yoluyla yasal zemine oturdu. Hakların alınması, düzenlemelerin şekillendirilmesi için mahkemeler ülkedeki en önemli merkezlerin başında geliyor. Eğer SEC “esnetilmiş howey testi” konusunda aradığı desteği bulamaz ve Kongre kripto için daha ılımlı bir tasarı hazırlarsa altcoin yatırımcılarının “menkul kıymet” korkusu da büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak.

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